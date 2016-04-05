Генерал-полковник Лапин приставил пистолет к виску мобилизованного и требовал вернуться на передовуюПервой о произошедшем написала Sota, позже «Медиазона» поговорила с очевидцем этого инцидента и с отцом пострадавшего. 9 октября мобилизованный 23-летний москвич Никита Павлов оказался на передовой около деревни Коломыйчиха в Луганской области. В какой-то момент его взвод остался без командира: «И вот мы сидели в этих ангарах, в которые все время прилетали снаряды. Просто сидели и ждали, когда дадут приказ куда-нибудь выдвинуться, что-то сделать», — заявил Павлов «Медиазоне».В какой-то момент к ним присоединились военные из 6-й и 5-й роты — последней командовал лейтенант Дмитрий Воднев. Вскоре ангар был разрушен, мобилизованным пришлось отступать к Сватово.В город их не пускали два дня, военнослужащим пришлось спать на заправке неподалеку. После этого приехала военная полиция и командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.«Он приехал, приставил пистолет [к голове] как раз командиру 5-й роты [Водневу], единственному старшему офицеру. Его [увезли], побили, скорее всего. Это была охрана Лапина, пять-шесть человек», — рассказывает Павлов.По словам отца Воднева, лейтенанту действительно связали руки за спиной, куда-то увезли и бросили на землю лицом вниз, после чего его снова привезли к мобилизованным.«Ему начали угрожать, обвинять, сказали, что он пусть возвращается обратно, и оскорбляли меня, [Лапин] сказал: «Проклятые ты и твоя семья». Его помощники с телефоном снимали, сказали: «Мы будем транслировать это все, всем показывать в школах, какие вы…», — приводит «Медиазона» слова Воднева-старшего.По словам Павлова, когда Воднева привезли вновь к мобилизованным, чтобы он уговорил их пойти на передовую, он сказал: «Ребята, я не могу так поступить».Сейчас Воднева удерживают без еды в комендатуре в Валуйках. При этом он согласен вернуться на фронт, но под руководством другого начальника.