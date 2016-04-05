Рынок российской нефти, с декабря находящийся по европейским эмбарго, встретил 2023 год новым обвалом цен.
Стоимость сорта Urals - основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти две трети экспорта, - упала ниже $40 за баррель. В пятницу, 6 января, партии с отгрузкой из порта Приморска в Балтийском море стоили $38,7 за бочку - рекордно дешево с весны 2020 года.
С начала года Urals подешевела еще примерно на 10%, а ее текущие котировки уже вдвое ниже Brent ($78,57 на ту же дату) и на треть ниже «ценового потолка», который страны G7 установили на отметке $60 за баррель.
В бюджет-2023 заложена нефть по $70, и это оставляет «дыру» размером 3 трлн рублей. Чтобы все доходы покрыли расходы, нужен баррель дороже $100, оценивает Альфа-банк.
Более слабый курс рубля может отчасти компенсировать потери, но есть дополнительный стресс - с 5 февраля вслед за нефтью под европейское эмбарго попадут и нефтепродукты. А их перенаправить в Азию даже со скидками будет куда сложнее, потому что спроса в нужных объемах просто нет, предупреждает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. https://t.me/finanz_ru/15998
Турция отказалась от 86% российской нефти
Турция радикально сократила импорт нефти из России после того, как Евросоюз ввел эмбарго, а страны G7 установили «потолок цен» с запретом на страхование танкеров, везущих баррели дороже $60.
В декабре Турция получили лишь два груза российского сорта Urals общим объемом 1,7 млн баррелей, сообщает EnergyIntel со ссылкой на нефтетрейдеров и статистику танкерных перевозок от Kpler.
В пересчете на дневной объем поставки рухнули до 55 тысяч баррелей в сутки, что на 86% ниже уровня предыдущих шести месяцев: в июне-ноябре Турция закупала в среднем 399 тысяч баррелей в сутки.
После начала войны Турция более чем вчетверо увеличила импорт российской нефти, забирая на рынке баррели, от которых отказались клиенты в Европе. Но декабрьские объемы поставок стали минимальными с февраля и оказались даже ниже уровней второй половины 2021 года.
Полностью отказался от российского сырья крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод STAR. НПЗ, принадлежащий азербайджанской группе SOCAR и обеспечивающий 25% нефтепереработки в Турции, в ноябре сократил закупки в России вдвое - с 700 до 300 тысяч тонн в месяц, а в декабре прекратил их из-за угрозы вторичных санкций.
Источники EnergyIntel утверждают, что провал турецкого спроса может оказаться временным: скидки, достигающие $30 за баррель, вернут интерес к Urals после того, как у НПЗ появится больше ясности по поводу механизма действия санкционных ограничений.
Впрочем, отдельной проблемой остаются танкеры, которых по-прежнему не хватает. Основной объем российской нефти Турция получает не из близлежащего Новороссийска, а из портов Балтийского моря, где в декабре была запланирована отправка 55 грузов.
Из них три были отменены, а еще для шести не нашлось танкеров, и их, возможно, придется перенести, рассказал Reuters работающий в регионе нефтетрейдер. https://t.me/finanz_ru/15993
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 січ, 2023 20:02, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:але лайнер 35+ це вже музейний раритет
Это примерно как вы рассказывали про пропановые баллоны под давлением 150 атмосфер - внушительно, но безграмотно. Так и здесь: 35 лет вполне рабочий возраст для пассажирского самолёта, далеко не рекордный, и тем более не музейный.
prodigy написав:але лайнер 35+ це вже музейний раритет
Это примерно как вы рассказывали про пропановые баллоны под давлением 150 атмосфер - внушительно, но безграмотно. Так и здесь: 35 лет вполне рабочий возраст для пассажирского самолёта, далеко не рекордный, и тем более не музейный.
Костя, очередной бред
Средний возраст парка ВС 6 крупнейших авиакомпаний мира составляет 12,2 лет. Диапазон изменения среднего срока службы парка ВС в этих авиакомпаниях 6,6 – 18,3 лет. Наименьшие сроки службы у самолётов типа: Comac ARJ21-700 – 1 лет, А 220 – 2,1 лет, А 350 – 2,4 лет, В 787 – 4,5 лет. Наиболее возрастными являются ВС типа: В 767 – 24,4 лет, В 757 – 24,1 лет, В 747 – 19,5 лет, А 320 – 17,8 лет, А 319 – 16,4 лет. В перспективе для уменьшения эксплуатационных расходов, необходимо замена возрастных самолётов на современные, высокоэффективные ВС соответствующего класса.
Самый молодой парк ВС наблюдается у китайских авиакомпаний China Eastern Airlines и China Southern Airlines – 6,6 и 8,5 лет соответственно. Наиболее возрастными является парк авиакомпаний United Airlines (США) – 18,3 лет и Delta Air Lines (США) – 14,7 лет.
гражданские самолеты 25+ летают в основном между странами Африки (такие лайнеры в Европу не пускают)
чем беднее страны-тем больше возраст самолетов, крупные мировые компании продают в Африку своих ветеранов постоянно, это елементарные "евроблахи", походу ты редко пользуешься авиатранспортом.
Генерал-полковник Лапин приставил пистолет к виску мобилизованного и требовал вернуться на передовую
Первой о произошедшем написала Sota, позже «Медиазона» поговорила с очевидцем этого инцидента и с отцом пострадавшего. 9 октября мобилизованный 23-летний москвич Никита Павлов оказался на передовой около деревни Коломыйчиха в Луганской области. В какой-то момент его взвод остался без командира: «И вот мы сидели в этих ангарах, в которые все время прилетали снаряды. Просто сидели и ждали, когда дадут приказ куда-нибудь выдвинуться, что-то сделать», — заявил Павлов «Медиазоне».
В какой-то момент к ним присоединились военные из 6-й и 5-й роты — последней командовал лейтенант Дмитрий Воднев. Вскоре ангар был разрушен, мобилизованным пришлось отступать к Сватово.
В город их не пускали два дня, военнослужащим пришлось спать на заправке неподалеку. После этого приехала военная полиция и командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.
«Он приехал, приставил пистолет [к голове] как раз командиру 5-й роты [Водневу], единственному старшему офицеру. Его [увезли], побили, скорее всего. Это была охрана Лапина, пять-шесть человек», — рассказывает Павлов.
По словам отца Воднева, лейтенанту действительно связали руки за спиной, куда-то увезли и бросили на землю лицом вниз, после чего его снова привезли к мобилизованным.
«Ему начали угрожать, обвинять, сказали, что он пусть возвращается обратно, и оскорбляли меня, [Лапин] сказал: «Проклятые ты и твоя семья». Его помощники с телефоном снимали, сказали: «Мы будем транслировать это все, всем показывать в школах, какие вы…», — приводит «Медиазона» слова Воднева-старшего.
По словам Павлова, когда Воднева привезли вновь к мобилизованным, чтобы он уговорил их пойти на передовую, он сказал: «Ребята, я не могу так поступить».
Сейчас Воднева удерживают без еды в комендатуре в Валуйках. При этом он согласен вернуться на фронт, но под руководством другого начальника. https://t.me/astrapress/14881