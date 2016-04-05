Тут би ще розділити пасажирські, і вантажні. Ан-26 класичний вантажний (хоч там і відкидаються сидіння для пасажирів) , а до них ресурсні вимоги дещо інші. Вони мають заробляти гроші так довго, як можуть, а ризик тут лише для екіпажу.
Стоимость российского сорта Юралс установилась на уровне половины стоимости сорта Брент. При цене Брент в 78 долларов российская нефть продавалась по 37 долларов, при цене в 81 доллар для Брент партия Юралс была продана ценой в 42 доллара. Ранее разрыв между сортами составлял порядка 10-15 долларов максимум.
Причина - в резко выросшей зависимости России от азиатского рынка и крайней необеспеченности такой торговли. Нет инфраструктуры поставок, нет долгосрочных связей, контрактов, нет всего того, что делает торговлю регулярной и взаимовыгодной. Отсюда и колоссальные разрывы. Дополнительным фактором стала стагнация китайской экономики на фоне эпидемии, которая резко уменьшила спрос.
Подобное положение дел не может быть решено в краткосрочной и даже в среднесрочной перспективе. Требуются годы и десятилетия, требуются колоссальные затраты на строительство транспортной инфраструктуры, причем никто особо этого делать не спешит, и тоже по понятной причине.
Все прекрасно отдают себе отчет в том, что возвращение на европейский рынок еще возможно. Для этого требуется выполнение одного-единственного условия: нужно похоронить (в прямом смысле этого слова) буквально одного-единственного человека, а затем свалить все его преступления на группу его приближенных. После чего предоставить гарантии, что в будущем следующие руководители страны будут подбираться, проходя минимальный тест на психическую вменяемость.
Даже этого будет достаточно, чтобы начать переговоры о возвращении, что, безусловно, гораздо менее затратно и по времени, и по деньгам, чем с нуля выстраивать то, на что уйдет как минимум пол-столетия. Поэтому никто особо не спешит, а проекты типа Силы Сибири-2 и -3 выглядят откровенно завиральными во всех отношениях. Тут Сила Сибири-1 до проектных показателей будет доводиться еще доброе десятилетие, проект требует дополнительных и очень затратных вложений. Что уж говорить про следующие.
Но также нужно понимать, что возвращение на европейский рынок не будет «откатом назад». Схема с Турцией, которая становится посредником в торговле газом и снимает с Европы политические риски прямого шантажа со стороны Кремля, будет применяться ко всем поставкам, не только газа, но и других экспортных товаров. Европа пойдет на восстановление отношений с Россией только на условиях, когда между ней и Россией будут созданы хабы, закупающие российские товары, и только после этого продающие их в Европу. Эпоха прямой торговли, скорее всего, уже не вернется.
Для России это будет означать неизбежный дисконт на все товары, который станет маржой этих посредников. Но даже такое положение будет неизмеримо выгоднее «поворота на Восток», который выглядит всё менее реалистичным.
И да, вначале требуется выполнение необходимого условия - пышные государственные похороны. Как вариант - отправка клиента в наручниках в соответствующее учреждение (см. «Милошевич»). Но этот вариант, скорее всего, слишком нереалистичный, поэтому придется ждать скорбного известия. Ну, а пока нести убытки. У всего есть цена.
prodigy написав:але лайнер 35+ це вже музейний раритет
Это примерно как вы рассказывали про пропановые баллоны под давлением 150 атмосфер - внушительно, но безграмотно. Так и здесь: 35 лет вполне рабочий возраст для пассажирского самолёта, далеко не рекордный, и тем более не музейный.
Костя, очередной бред
Средний возраст парка ВС 6 крупнейших авиакомпаний мира составляет 12,2 лет. Диапазон изменения среднего срока службы парка ВС в этих авиакомпаниях 6,6 – 18,3 лет. Наименьшие сроки службы у самолётов типа: Comac ARJ21-700 – 1 лет, А 220 – 2,1 лет, А 350 – 2,4 лет, В 787 – 4,5 лет. Наиболее возрастными являются ВС типа: В 767 – 24,4 лет, В 757 – 24,1 лет, В 747 – 19,5 лет, А 320 – 17,8 лет, А 319 – 16,4 лет. В перспективе для уменьшения эксплуатационных расходов, необходимо замена возрастных самолётов на современные, высокоэффективные ВС соответствующего класса.
Самый молодой парк ВС наблюдается у китайских авиакомпаний China Eastern Airlines и China Southern Airlines – 6,6 и 8,5 лет соответственно. Наиболее возрастными является парк авиакомпаний United Airlines (США) – 18,3 лет и Delta Air Lines (США) – 14,7 лет.
гражданские самолеты 25+ летают в основном между странами Африки (такие лайнеры в Европу не пускают)
чем беднее страны-тем больше возраст самолетов, крупные мировые компании продают в Африку своих ветеранов постоянно, это елементарные "евроблахи", походу ты редко пользуешься авиатранспортом.
Ну, если в рейтинге по ввп на душу населения в 2021 году Украина (127 место) находится между Суринамом(126) и Намибией (128), то мы имеем полное право использовать самолеты до 60 года включительно. И не надо говорить о редко или часто использовать авиа. Просто таки есть две большие разницы между слетать в Одессу или Запорожье и слетать в Нью Йорк и Париж)
Тут би ще розділити пасажирські, і вантажні. Ан-26 класичний вантажний (хоч там і відкидаються сидіння для пасажирів) , а до них ресурсні вимоги дещо інші. Вони мають заробляти гроші так довго, як можуть, а ризик тут лише для екіпажу.
не тільки для екіпажу
Катастрофа Ан-32 в Киншасе — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 8 января 1996 года. Российский грузовой самолёт Ан-32Б авиакомпании «Московские воздушные линии (Moscow Airways)» совершал внутренний рейс по маршруту Киншаса—Кахемба, но при разбеге по взлётной полосе аэропорта Киншасы не смог подняться в воздух, выкатился за её пределы и врезался в рынок, который был расположен совсем рядом с ВПП (фактически в центре города). В катастрофе погибли 298 человек — 1 член экипажа самолёта и 297 человек на земле (в других источниках — 237 человек на земле)[1]; ещё 253 человека на земле получили ранения различной степени тяжести.
На 2022 год эта авиакатастрофа остаётся самой крупной по количеству погибших на земле (не считая терактов 11 сентября 2001 года
Ранним утром 8 января 1996 года полностью заправленный Ан-32Б борт RA-26222 должен был выполнить внутренний грузовой рейс из Киншасы в Кахембу. По официальной версии он должен был доставить продовольственные товары; по сообщениям Washington Post, он перевозил оружие для группировки UNITA в соседней Анголе[
в 2000м ехал в поезде Одесса-Киев вместе с женами летчиков (ехали в Киев встречать мужей после контракта), они когда узнали, что матрос под флагом зарабатывает 1500 долл сильно удивились (у них мужья столько даже не зарабатывали, командир борта около 3000-3500долл, остальные 1300-1400) и сильно переживали за риски (сами понимаете почему)
по несколько раз в год летал Одесса-Киев-Одесса за 30 лет только однажды встретил такой раритет как Ан-26
в 2002-2018 у МАУ самолеты (в лизинге) вообще были многие до 2х лет возраста, были даже свои новые (АН-148,АН-158)... как-то летел на новом АН-158 (сильный запах нового ), спросил бортпроводника сколько лайнеру -тот ответил что летает первую неделю
Не потрібно ці чіпляння до слів. Суть там інша. А проблема цих Кіншас та інших Гомів (аеропорт Гома) , що зразу за порогом ВПП (через 100 метрів) стихійні ринки та житлові будинки. Але це питання не до літаків, які можуть ламатися в будь-якому віці та у будь-якого виробника.
prodigy написав:за 30 лет только однажды встретил такой раритет как Ан-26
Izya Cy написав:в рейтинге по ввп на душу населения в 2021 году Украина (127 место)
в Африке появились молодые компании , которые оперерировали лизинговыми самолетами со средним возрастом до 2 лет, к сожалению такой вид бизнеса часто банкротится а то, что самолеты были новье-был большой сюрприз
уровень жизни народа и уровень жизни отдельных жителей как пример-Габон, Либревиль (бедная африканская страна)-в Либревилле разбитые дороги (как в мордоре), но число дорогих внедорожников (Порше, Хаммер, БМВ Х7 и тд) просто зашкаливает
Франція спільно з Польщею спонукають Німеччину передати Україні танки Leopard 2.
Як пише Politico, Париж і Варшава тиснуть на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard в Україну напередодні франко-німецького саміту 22 січня, присвяченого 60-річчю підписання Єлисейського договору про партнерство.
Оскільки виробник танків німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, то відправлення в Україну танків потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.
Посадовець із Франції додав, що Еммануель Макрон умисне ухвалив рішення передати Україні колісні танки, щоб "зняти табу". Йдеться про заяви Олафа Шольца, який казав, що Німеччина першою не буде постачати танки Україні.
"Між Макроном і Зеленським є "змова", і розмова була частково інсценована, щоб зняти небажання США та Німеччини відправляти танки", – додав він.