Стоимость российского сорта Юралс установилась на уровне половины стоимости сорта Брент. При цене Брент в 78 долларов российская нефть продавалась по 37 долларов, при цене в 81 доллар для Брент партия Юралс была продана ценой в 42 доллара. Ранее разрыв между сортами составлял порядка 10-15 долларов максимум.



Причина - в резко выросшей зависимости России от азиатского рынка и крайней необеспеченности такой торговли. Нет инфраструктуры поставок, нет долгосрочных связей, контрактов, нет всего того, что делает торговлю регулярной и взаимовыгодной. Отсюда и колоссальные разрывы. Дополнительным фактором стала стагнация китайской экономики на фоне эпидемии, которая резко уменьшила спрос.



Подобное положение дел не может быть решено в краткосрочной и даже в среднесрочной перспективе. Требуются годы и десятилетия, требуются колоссальные затраты на строительство транспортной инфраструктуры, причем никто особо этого делать не спешит, и тоже по понятной причине.



Все прекрасно отдают себе отчет в том, что возвращение на европейский рынок еще возможно. Для этого требуется выполнение одного-единственного условия: нужно похоронить (в прямом смысле этого слова) буквально одного-единственного человека, а затем свалить все его преступления на группу его приближенных. После чего предоставить гарантии, что в будущем следующие руководители страны будут подбираться, проходя минимальный тест на психическую вменяемость.



Даже этого будет достаточно, чтобы начать переговоры о возвращении, что, безусловно, гораздо менее затратно и по времени, и по деньгам, чем с нуля выстраивать то, на что уйдет как минимум пол-столетия. Поэтому никто особо не спешит, а проекты типа Силы Сибири-2 и -3 выглядят откровенно завиральными во всех отношениях. Тут Сила Сибири-1 до проектных показателей будет доводиться еще доброе десятилетие, проект требует дополнительных и очень затратных вложений. Что уж говорить про следующие.



Но также нужно понимать, что возвращение на европейский рынок не будет «откатом назад». Схема с Турцией, которая становится посредником в торговле газом и снимает с Европы политические риски прямого шантажа со стороны Кремля, будет применяться ко всем поставкам, не только газа, но и других экспортных товаров. Европа пойдет на восстановление отношений с Россией только на условиях, когда между ней и Россией будут созданы хабы, закупающие российские товары, и только после этого продающие их в Европу. Эпоха прямой торговли, скорее всего, уже не вернется.



Для России это будет означать неизбежный дисконт на все товары, который станет маржой этих посредников. Но даже такое положение будет неизмеримо выгоднее «поворота на Восток», который выглядит всё менее реалистичным.



И да, вначале требуется выполнение необходимого условия - пышные государственные похороны. Как вариант - отправка клиента в наручниках в соответствующее учреждение (см. «Милошевич»). Но этот вариант, скорее всего, слишком нереалистичный, поэтому придется ждать скорбного известия. Ну, а пока нести убытки. У всего есть цена.

