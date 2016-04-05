США замовили для України 14 комплексів Vampire для захисту неба (40 млн.долл)
"Переносний комплект Vampire дозволить сухопутним військам України виявляти і збивати ворожі безпілотники, а також захищатися від наземних загроз з боку противника. Системи призначені для забезпечення критично важливих захисних засобів, які допоможуть Україні захистити цивільну інфраструктуру від атак", - йдеться в заяві компанії.
fler написав:Пишуть у новинах про Очаків. Який жаль. Сподівалася, що після того, як кацапи спалили заповідник на Кінбурні, то їх легше буде звідти вибити. Але ж тримаються, падлюки, якось
причина вчерашней волны - взрыв там?
Росія поцілила в Очакові у "могильник" з протикорабельними мінами
Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім пояснив, чому вибухова хвиля з Очакова докотилася аж до Миколаєва. У своєму Телеграм-каналі він опублікував відеозвернення, в якому розповів, що росіяни поцілили у "могильник" з протикорабельними мінами.
"Поруч з військовою частиною, яку обстрілювали місяцями, був склад старих протикорабельних мін, часів Другої світової війни. Якщо чесно, їх залили бетоном і зробили могильник, щоб вони не вибухнули, бо було небезпечно", - каже Кім.
А росіяни, за словами очільника Миколаївської ОДА, чомусь вирішили, що це склад боєприпасів, й почали туди стріляти: