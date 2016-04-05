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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3236323732383239>
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:17

США замовили для України 14 комплексів Vampire для захисту неба (40 млн.долл)

"Переносний комплект Vampire дозволить сухопутним військам України виявляти і збивати ворожі безпілотники, а також захищатися від наземних загроз з боку противника. Системи призначені для забезпечення критично важливих захисних засобів, які допоможуть Україні захистити цивільну інфраструктуру від атак", - йдеться в заяві компанії.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:19

  edvardd написав:
  fler написав:Пишуть у новинах про Очаків. Який жаль. Сподівалася, що після того, як кацапи спалили заповідник на Кінбурні, то їх легше буде звідти вибити. Але ж тримаються, падлюки, якось :roll:

причина вчерашней волны - взрыв там?


Росія поцілила в Очакові у "могильник" з протикорабельними мінами


Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім пояснив, чому вибухова хвиля з Очакова докотилася аж до Миколаєва. У своєму Телеграм-каналі він опублікував відеозвернення, в якому розповів, що росіяни поцілили у "могильник" з протикорабельними мінами.

"Поруч з військовою частиною, яку обстрілювали місяцями, був склад старих протикорабельних мін, часів Другої світової війни. Якщо чесно, їх залили бетоном і зробили могильник, щоб вони не вибухнули, бо було небезпечно", - каже Кім.

А росіяни, за словами очільника Миколаївської ОДА, чомусь вирішили, що це склад боєприпасів, й почали туди стріляти:
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:США замовили для України 14 комплексів Vampire для захисту неба (40 млн.долл)

Терміни поставки близько року. Терміни поставки Петріотів - теж немалі, десь навесні.
Так виглядає, що США бачать цю війну затяжною...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:28

https://glavnoe.ukrainianwall.com/uk/97 ... -podrobici

танки от Британии (10 штук Челенджер 2)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:29

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:США замовили для України 14 комплексів Vampire для захисту неба (40 млн.долл)

Терміни поставки близько року. Терміни поставки Петріотів - теж немалі, десь навесні.
Так виглядає, що США бачать цю війну затяжною...


2 роки мінімум
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:34

Российский диктатор владимир путин не предупреждал президента Китая Си Цзиньпина о своих намерениях напасть на Украину.
-сообщает Financial Times

Так я і думав. Це лишній раз доводить що ніякого союзу між РФ і Китаєм не існує і не існувало. путін прийняв рішення про напад сам, навіть без консультацій з "головним союзником".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:38

andrijk777 Си заинтересован в ослаблении рф как и все остальные соседи, кроме РБ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Так я і думав. Це лишній раз доводить що ніякого союзу між РФ і Китаєм не існує і не існувало. путін прийняв рішення про напад сам, навіть без консультацій з "головним союзником".

Якщо це рішення стало несподіванкою принаймні для середньої ланки керівництва армією, то було б дивно, щоб він обговорював його з китайцем.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:44

andrijk777 sashaqbl не вірю (с) Можливо не обговорювали про конкретну дату початку, але не саму маленьку переможну війну (с)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:47

Знищене судно в ранковому зведенні Генштабу — це катер росіян, який ЗСУ знищили з артилерії на Дніпрі.

Про це пишуть (https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/ ... /index.amp) ЗМІ з посиланням на керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
edvardd
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