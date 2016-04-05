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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3236323732383239
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:49

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 sashaqbl не вірю (с) Можливо не обговорювали про конкретну дату початку, але не саму маленьку переможну війну (с)

І я до того схиляюся
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 sashaqbl не вірю (с) Можливо не обговорювали про конкретну дату початку, але не саму маленьку переможну війну (с)

Ну хз. Цензрор з посиланням на FT пише, що в Китаї звільнили заступника голови МЗС через те, що він не зміг передбачити вторгнення.
https://censor.net/ua/news/3392351/u_kytayi_zvilnyly_zastupnyka_glavy_mzs_cherez_te_scho_vin_ne_zmig_peredbachyty_vtorgnennya_rosiyi_v
Китай зараз просто намагається щось виграти з ситуації, що склалася.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Ну хз. Цензрор з посиланням на FT пише, що в Китаї звільнили заступника голови МЗС через те, що він не зміг передбачити вторгнення.
https://censor.net/ua/news/3392351/u_ky ... a_rosiyi_v
Китай зараз просто намагається щось виграти з ситуації, що склалася.


Китай, схоже, почав визначатися.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Китай, схоже, почав визначатися.

в яку сторону?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:в яку сторону?


Протилежну раші
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:21

Солдат, вернувшийся с войны в Украине, устроил стрельбу в магазине в Москве, утверждает канал ВЧК-ОГПУ.

Как пишет издание, военнослужащий в/ч 3179 Пётр Мячин недавно вернулся с войны в Украине. Вечером 6 января он в шлепках и с пистолетом в руках вышел в магазин.

«На кассе нас было две женщины. Этот человек сразу положил пистолет на стол и бросил 200 рублей. Он хотел, чтобы ему продали пачку «Парламента Сохо» без 19 рублей. Сказал: «сигареты или пулю в лоб». Моя коллега думала, что шутит так, говорит, лучше пулю в лоб, а он схватил и начал стрелять в потолок, и покрыл нас отборным матом», — рассказала ВЧК-ОГПУ одна из продавщиц. 

На Петра было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство», у него был изъят огнестрельный пистолет, похожий на револьвер, со срезанными номерами и травматическими патронами, утверждает канал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:32

Ну все - тепер ппц вагнерівцям!

Там хтось просив прийти на допомогу Соледару?

Ну от, чекаємо рішення... ;)
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:41

Взрывы в Очакове : Виталий Ким объяснил, за чем "охотились" россияне

"Был склад старых-старых противокорабельных мин Второй мировой войны. В свое время их залили бетоном, прямо на берегу сделали такой себе могильник, чтобы они не взорвались и не было опасно", — рассказал глава Николаевской ОВА.

оккупанты решили, что там склад боеприпасов и "мужественно туда стреляли долго и нудно".

"И вчера двумя ракетами, вероятно, "Кинжал" пробили метр бетона. Но единственное, что они сделали по факту - оставили без окон и крыш половину Очакова, навели панику в Николаеве", — добавил он.

🎥 Виталий Ким
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:44

  Успіх написав:Там хтось просив прийти на допомогу Соледару?

Ну от, чекаємо рішення... ;)

Головний вагнерівець пригожін:
"Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. " (с).
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