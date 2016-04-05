Солдат, вернувшийся с войны в Украине, устроил стрельбу в магазине в Москве, утверждает канал ВЧК-ОГПУ.



Как пишет издание, военнослужащий в/ч 3179 Пётр Мячин недавно вернулся с войны в Украине. Вечером 6 января он в шлепках и с пистолетом в руках вышел в магазин.



«На кассе нас было две женщины. Этот человек сразу положил пистолет на стол и бросил 200 рублей. Он хотел, чтобы ему продали пачку «Парламента Сохо» без 19 рублей. Сказал: «сигареты или пулю в лоб». Моя коллега думала, что шутит так, говорит, лучше пулю в лоб, а он схватил и начал стрелять в потолок, и покрыл нас отборным матом», — рассказала ВЧК-ОГПУ одна из продавщиц.



На Петра было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство», у него был изъят огнестрельный пистолет, похожий на револьвер, со срезанными номерами и травматическими патронами, утверждает канал.