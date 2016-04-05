sashaqbl написав:Ну хз. Цензрор з посиланням на FT пише, що в Китаї звільнили заступника голови МЗС через те, що він не зміг передбачити вторгнення. https://censor.net/ua/news/3392351/u_ky ... a_rosiyi_v Китай зараз просто намагається щось виграти з ситуації, що склалася.
Солдат, вернувшийся с войны в Украине, устроил стрельбу в магазине в Москве, утверждает канал ВЧК-ОГПУ.
Как пишет издание, военнослужащий в/ч 3179 Пётр Мячин недавно вернулся с войны в Украине. Вечером 6 января он в шлепках и с пистолетом в руках вышел в магазин.
«На кассе нас было две женщины. Этот человек сразу положил пистолет на стол и бросил 200 рублей. Он хотел, чтобы ему продали пачку «Парламента Сохо» без 19 рублей. Сказал: «сигареты или пулю в лоб». Моя коллега думала, что шутит так, говорит, лучше пулю в лоб, а он схватил и начал стрелять в потолок, и покрыл нас отборным матом», — рассказала ВЧК-ОГПУ одна из продавщиц.
На Петра было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство», у него был изъят огнестрельный пистолет, похожий на револьвер, со срезанными номерами и травматическими патронами, утверждает канал.
Взрывы в Очакове : Виталий Ким объяснил, за чем "охотились" россияне
"Был склад старых-старых противокорабельных мин Второй мировой войны. В свое время их залили бетоном, прямо на берегу сделали такой себе могильник, чтобы они не взорвались и не было опасно", — рассказал глава Николаевской ОВА.
оккупанты решили, что там склад боеприпасов и "мужественно туда стреляли долго и нудно".
"И вчера двумя ракетами, вероятно, "Кинжал" пробили метр бетона. Но единственное, что они сделали по факту - оставили без окон и крыш половину Очакова, навели панику в Николаеве", — добавил он.
Успіх написав:Там хтось просив прийти на допомогу Соледару?
Ну от, чекаємо рішення...
Головний вагнерівець пригожін: "Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. " (с).