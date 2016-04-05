sashaqbl написав:Ну хз. Цензрор з посиланням на FT пише, що в Китаї звільнили заступника голови МЗС через те, що він не зміг передбачити вторгнення. https://censor.net/ua/news/3392351/u_ky ... a_rosiyi_v Китай зараз просто намагається щось виграти з ситуації, що склалася.
Солдат, вернувшийся с войны в Украине, устроил стрельбу в магазине в Москве, утверждает канал ВЧК-ОГПУ.
Как пишет издание, военнослужащий в/ч 3179 Пётр Мячин недавно вернулся с войны в Украине. Вечером 6 января он в шлепках и с пистолетом в руках вышел в магазин.
«На кассе нас было две женщины. Этот человек сразу положил пистолет на стол и бросил 200 рублей. Он хотел, чтобы ему продали пачку «Парламента Сохо» без 19 рублей. Сказал: «сигареты или пулю в лоб». Моя коллега думала, что шутит так, говорит, лучше пулю в лоб, а он схватил и начал стрелять в потолок, и покрыл нас отборным матом», — рассказала ВЧК-ОГПУ одна из продавщиц.
На Петра было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство», у него был изъят огнестрельный пистолет, похожий на револьвер, со срезанными номерами и травматическими патронами, утверждает канал.
Взрывы в Очакове : Виталий Ким объяснил, за чем "охотились" россияне
"Был склад старых-старых противокорабельных мин Второй мировой войны. В свое время их залили бетоном, прямо на берегу сделали такой себе могильник, чтобы они не взорвались и не было опасно", — рассказал глава Николаевской ОВА.
оккупанты решили, что там склад боеприпасов и "мужественно туда стреляли долго и нудно".
"И вчера двумя ракетами, вероятно, "Кинжал" пробили метр бетона. Но единственное, что они сделали по факту - оставили без окон и крыш половину Очакова, навели панику в Николаеве", — добавил он.
Успіх написав:Там хтось просив прийти на допомогу Соледару?
Ну от, чекаємо рішення...
Головний вагнерівець пригожін: "Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. " (с).
prodigy написав:але лайнер 35+ це вже музейний раритет
Это примерно как вы рассказывали про пропановые баллоны под давлением 150 атмосфер - внушительно, но безграмотно. Так и здесь: 35 лет вполне рабочий возраст для пассажирского самолёта, далеко не рекордный, и тем более не музейный.
Костя, очередной бред
Средний возраст парка ВС 6 крупнейших авиакомпаний мира составляет 12,2 лет. Диапазон изменения среднего срока службы парка ВС в этих авиакомпаниях 6,6 – 18,3 лет. Наименьшие сроки службы у самолётов типа: Comac ARJ21-700 – 1 лет, А 220 – 2,1 лет, А 350 – 2,4 лет, В 787 – 4,5 лет. Наиболее возрастными являются ВС типа: В 767 – 24,4 лет, В 757 – 24,1 лет, В 747 – 19,5 лет, А 320 – 17,8 лет, А 319 – 16,4 лет. В перспективе для уменьшения эксплуатационных расходов, необходимо замена возрастных самолётов на современные, высокоэффективные ВС соответствующего класса.
Самый молодой парк ВС наблюдается у китайских авиакомпаний China Eastern Airlines и China Southern Airlines – 6,6 и 8,5 лет соответственно. Наиболее возрастными является парк авиакомпаний United Airlines (США) – 18,3 лет и Delta Air Lines (США) – 14,7 лет.
гражданские самолеты 25+ летают в основном между странами Африки (такие лайнеры в Европу не пускают)
чем беднее страны-тем больше возраст самолетов, крупные мировые компании продают в Африку своих ветеранов постоянно, это елементарные "евроблахи", походу ты редко пользуешься авиатранспортом.
_Средний_ возраст в 10, 14 и, тем более, 18 лет никак не отрицает, что эксплуатируется техника в возрасте от новой до 30-40 лет.