sashaqbl написав:Ну хз. Цензрор з посиланням на FT пише, що в Китаї звільнили заступника голови МЗС через те, що він не зміг передбачити вторгнення. https://censor.net/ua/news/3392351/u_ky ... a_rosiyi_v Китай зараз просто намагається щось виграти з ситуації, що склалася.
Китай, схоже, почав визначатися.
Китай буде як головний і майже єдиний справжній дилер для наркомана... гадаю, ви зрозуміли
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримує надання Україні усього необхідного озброєння для самозахисту.
Зокрема, фон дер Ляєн відповіла на запитання про те, чи підтримує вона надання Україні основних бойових танків західного виробництва, і зокрема німецьких Leopard 2 та британських Challenger 2.
Я багато разів говорила від початку російського вторгнення в Україну, що на мою думку, Україна повинна отримати усю необхідну військову техніку, якої потребує, і за допомогою якої зможе захистити свою батьківщину", - наголосила вона.
detroytred написав:Головний вагнерівець пригожін: "Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. " (с).
шо за прикол? пригожин мітить в президенти майбутньої великоруської української республіки )))
detroytred написав:Головний вагнерівець пригожін: "Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. " (с).
шо за прикол? пригожин мітить в президенти майбутньої великоруської української республіки )))
Він віддає шану українським воїнам! Говорити , що воюєш с дурнями та втрачати території з людьми та технікою можуть тільки ідійоти.