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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3238323932403241>
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:35

  edvardd написав:Знищене судно в ранковому зведенні Генштабу — це катер росіян, який ЗСУ знищили з артилерії на Дніпрі.

Про це пишуть (https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/ ... /index.amp) ЗМІ з посиланням на керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку


Вчора був корабель, зараз катер річковий, завтра лодка-казанка) Наші теж бавляться брехнею маманегорюй)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:39

Знижується температура повітря - посилюються відключення електроенергії...
Пряма залежність продовжує зберігатися.

Хоч хтось отримав від edvardd рецепт виготовлення безпілотника?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Хоч хтось отримав від edvardd рецепт виготовлення безпілотника?

Німці робили фау-1 і фау-2 в 40-хх, пройшло 80 років - люди не можуть зробити беспілотник...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:01

  Investor_K написав:
  sashaqbl написав:Ну хз. Цензрор з посиланням на FT пише, що в Китаї звільнили заступника голови МЗС через те, що він не зміг передбачити вторгнення.
https://censor.net/ua/news/3392351/u_ky ... a_rosiyi_v
Китай зараз просто намагається щось виграти з ситуації, що склалася.


Китай, схоже, почав визначатися.


Китай буде як головний і майже єдиний справжній дилер для наркомана...
гадаю, ви зрозуміли
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:04

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримує надання Україні усього необхідного озброєння для самозахисту.

Зокрема, фон дер Ляєн відповіла на запитання про те, чи підтримує вона надання Україні основних бойових танків західного виробництва, і зокрема німецьких Leopard 2 та британських Challenger 2.

Я багато разів говорила від початку російського вторгнення в Україну, що на мою думку, Україна повинна отримати усю необхідну військову техніку, якої потребує, і за допомогою якої зможе захистити свою батьківщину", - наголосила вона.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Головний вагнерівець пригожін:
"Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. " (с).


шо за прикол? пригожин мітить в президенти майбутньої великоруської української республіки )))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Німці робили фау-1 і фау-2 в 40-хх, пройшло 80 років - люди не можуть зробити беспілотник...

Звісно що можуть...
Але є "Смерч" і є HIMARS. Зброя одного класу... чи не так?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:12

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Головний вагнерівець пригожін:
"Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. " (с).


шо за прикол? пригожин мітить в президенти майбутньої великоруської української республіки )))


Він віддає шану українським воїнам! Говорити , що воюєш с дурнями та втрачати території з людьми та технікою можуть тільки ідійоти.
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:14

  sashaqbl написав:Знижується температура повітря - посилюються відключення електроенергії...
Пряма залежність продовжує зберігатися.

Хоч хтось отримав від edvardd рецепт виготовлення безпілотника?


Та рецепт то відомий, безпілотник це маленький літак, але без пілота. А ось грошей геть зовсім невистачає)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Хоч хтось отримав від edvardd рецепт виготовлення безпілотника?

Зробити безпілотника не важко.
Важче, щоб він долетів до цілі.
А от організувати серійне виробництво за розумну ціну - це взагалі "місія неможлива"
Дюрі-бачі
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