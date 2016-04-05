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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 січ, 2023 16:26
sashaqbl написав:
Хоч хтось отримав від edvardd рецепт виготовлення безпілотника?
Отримував. Що ж, ідея там в принципі цікава, за характеристиками куди краще шахедів, але, я хоч і не спец, але думаю на очікувану глибину в тил (1500 км) противника повз ППО таке провести можна тільки з величезним везінням
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Додано: Вів 10 січ, 2023 16:32
Faceless написав: sashaqbl написав:
Хоч хтось отримав від edvardd рецепт виготовлення безпілотника?
Отримував. Що ж, ідея там в принципі цікава, за характеристиками куди краще шахедів, але, я хоч і не спец, але думаю на очікувану глибину в тил (1500 км) противника повз ППО таке провести можна тільки з величезним везінням
Спроектировать-то можно любую вундерваффе.
Вопрос был, насколько реально в сжатые сроки наладить серийный выпуск (несколько десятков штук в месяц)
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Додано: Вів 10 січ, 2023 16:33
Letusrock написав: detroytred написав:
Головний вагнерівець пригожін:
"Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. " (с).
шо за прикол? пригожин мітить в президенти майбутньої великоруської української республіки )))
Та це я з середини цитати витягнув.
А так там є ложка дьогтю, яку він вигадав (куди оркам без брехні)).
Але вона не впливає на оцінку ЗСУ, яку він дав.
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