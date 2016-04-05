Додано: Вів 10 січ, 2023 16:55

prodigy написав:

Дякую. Слушне інтерв'ю.Оскільки я далекий від загальновійськовиків, то виникло таке питання:ситуація, коли вони підібрали пораненого. Матяш вказав, що он Хамві попереду промчав і не зупинився -- ніяких претензій, тут таке часто і норм.Тобто, я так розумію, що пріоритет -- виконання завдання (як і повинно бути).Але ситуацій, коли командир групи будь-якого розміру від відділення до бригади (колони) за інших самих різних обставин (пересувань підрозділу) все ж таки забирає-тягне поранених, безліч.І як не крути, це знижує боєздатність, а також ризики бути підбитим, не виконати завдання.Або наразити увесь особовий склад, що є, на ураження.Питання: які накази дає командир-начальник при постановці задачі підлеглому командиру?Напрошується відповідь -- на власний розсуд за обставинами.Але це теж якось не так, як повинно бути в системі з наказами...Да і пріоритети повинні бути чітко визначені.Тому що на власний розсуд стосовно самого себе - це одне, а приймати рішення за інших (за підлеглих або начальника, який розраховує на виконання завдання) - це інше.Що найбільше сподобалося в інтерв'ю так те, що людина підкреслила -- він образно вільний художник (приїхав, виконав завдання і на базу), а от отим, хто постійно в окопах ... тим на порядок важче.