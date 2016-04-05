Отримував. Що ж, ідея там в принципі цікава, за характеристиками куди краще шахедів, але, я хоч і не спец, але думаю на очікувану глибину в тил (1500 км) противника повз ППО таке провести можна тільки з величезним везінням
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Додано: Вів 10 січ, 2023 16:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Отримував. Що ж, ідея там в принципі цікава, за характеристиками куди краще шахедів, але, я хоч і не спец, але думаю на очікувану глибину в тил (1500 км) противника повз ППО таке провести можна тільки з величезним везінням
Додано: Вів 10 січ, 2023 16:32
Спроектировать-то можно любую вундерваффе.
Вопрос был, насколько реально в сжатые сроки наладить серийный выпуск (несколько десятков штук в месяц)
Додано: Вів 10 січ, 2023 16:33
Та це я з середини цитати витягнув.
А так там є ложка дьогтю, яку він вигадав (куди оркам без брехні)).
Але вона не впливає на оцінку ЗСУ, яку він дав.
Додано: Вів 10 січ, 2023 16:55
Дякую. Слушне інтерв'ю.
Оскільки я далекий від загальновійськовиків, то виникло таке питання:
ситуація, коли вони підібрали пораненого. Матяш вказав, що он Хамві попереду промчав і не зупинився -- ніяких претензій, тут таке часто і норм.
Тобто, я так розумію, що пріоритет -- виконання завдання (як і повинно бути).
Але ситуацій, коли командир групи будь-якого розміру від відділення до бригади (колони) за інших самих різних обставин (пересувань підрозділу) все ж таки забирає-тягне поранених, безліч.
І як не крути, це знижує боєздатність, а також ризики бути підбитим, не виконати завдання.
Або наразити увесь особовий склад, що є, на ураження.
Питання: які накази дає командир-начальник при постановці задачі підлеглому командиру?
Напрошується відповідь -- на власний розсуд за обставинами.
Але це теж якось не так, як повинно бути в системі з наказами...
Да і пріоритети повинні бути чітко визначені.
Тому що на власний розсуд стосовно самого себе - це одне, а приймати рішення за інших (за підлеглих або начальника, який розраховує на виконання завдання) - це інше.
Що найбільше сподобалося в інтерв'ю так те, що людина підкреслила -- він образно вільний художник (приїхав, виконав завдання і на базу), а от отим, хто постійно в окопах ... тим на порядок важче.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 10 січ, 2023 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мене більше цікавить, наскільки ця ідея готова? Тобто чи є бачення, яку електроніку та авіоніку використовувати? Який двигун?
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Там і не виробництво як таке, береться готовий недорогий літачок, дещо апгрейдиться електроніка (тут мені не ясно наскільки серйозно, але ніби є висновок) і з нього робиться камікадзе на автопілоті
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:18
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Маячня. Недорогий літачок, типу Цессна 172, коштує конретно дорожче, ніж мопед.
Він значно більший, відповідно це простіша ціль для ПВО.
Не кажучи вже про час і кошти на апдейт електроніки, витрати на тестування того всього. А це займе не сильно менше часу(якщо не більше), ніж проектування спеціалізованого планера.
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Раніше я писав, що для України, на мою думку, єдиний варіант визволення територій з помірними втратами - це масове виробництво БТР-4 і використання його як колісної БМП. Бо в РФ лишилося ще близько 7000 БМП-1 на зберіганні, вони з ними можуть робити модернізацію, встановленням бойового модулю. Ніякі інші країни не мають схожих запасів БМП. Так от я таки дещо помилявся. США мають достатньо серйозний запас аналогів БТР-4 - БМП/БТР Страйкер (близько 4300), які вони збираються нам передавати. Так, що кінець війни може не потребувати масованого виробництва БМП.
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Боюсь, що ми можемо розраховувати в кращому випадку на декілька сот одиниць.
Щодо 7 тис. БМП-1 на зберіганні, то питання їхнього стану... На даний момент темпи виробництва/відновлення бронетехніки та арти не встигають компенсовувати втрати.
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