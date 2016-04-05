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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3239324032413242
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:46

  sashaqbl написав:
  Faceless написав:Там і не виробництво як таке, береться готовий недорогий літачок, дещо апгрейдиться електроніка (тут мені не ясно наскільки серйозно, але ніби є висновок) і з нього робиться камікадзе на автопілоті

Маячня. Недорогий літачок, типу Цессна 172, коштує конретно дорожче, ніж мопед.
Він значно більший, відповідно це простіша ціль для ПВО.
Не кажучи вже про час і кошти на апдейт електроніки, витрати на тестування того всього. А це займе не сильно менше часу(якщо не більше), ніж проектування спеціалізованого планера.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Aeroprakt_A-22 80куе, а для безпілотника можна ще здешевлювати і здешевлювати, так як він має бути без людей, більшості пно і одноразовий.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:48

BIGor так я про що й говорю. Мопед коштує 20 тис, при цьому він явно виграє по характеристикам...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:50

  Faceless написав:
  juristkostya написав:Вопрос был, насколько реально в сжатые сроки наладить серийный выпуск (несколько десятков штук в месяц)

Там і не виробництво як таке, береться готовий недорогий літачок, дещо апгрейдиться електроніка (тут мені не ясно наскільки серйозно, але ніби є висновок) і з нього робиться камікадзе на автопілоті

Вибачте за тупість, але викладати Ідеї, якими може скористатися ворог і тим більше обговорювати, як це технічно реалізувати - це як працювати на ворога.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:53

fler це не ідея, а маразм...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:53

Я лише натякну...

  Bobua написав:
  Успіх написав:То так і ШІСТЬ років можна воювати, якщо війна затягнеться на 6р.! :?

Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь)
Розглядаємо найписимістичніший сценарій...
Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну?
І так по колу до завершення війни?
(одних і тих же, що виживуть) :?:




Та ні...

Сценарії можуть бути всякі.
От знаю, напр., про випадок коли солдати чомусь розраховували на ротації на круглі дати (бо були обіцянки-цяцянки?), і після 7міс на фронті, коли цяцянкова складова обіцянок стала надто вже очевидною, то вирішили, мабуть, що з них досить, і якось самовільно відійшли з систематично бомбардованих місць, а потім відмовились вертатись назад. І почались якісь там розмови про суд.
Але якщо суд -- тоді відоме гасло треба буде переробляти:
"
-- Слава Україні.
-- Героям слава (але посмертно; або суд, якщо будуть проблеми в процесі "накопичення героїзму"...)
"

І якщо суд був/буде, і солдати постраждають, і всім буде начхати, що вони пробули без ротацій більше половини року на фронті, і ця новина розійдеться, то що ж тоді станеться у наступних випадках? А яка буде ситуація з призовом??
І чи справді таке треба владі? А суспільству?? Невже всі вони хочуть доводити ситуацію до такого...? (5та колоно -- перестаньте аплодувати стоячи).

Дивує мене все-таки, що від початку не роблять ротації кожні 2міс. І відпустки хоч би по 2міс.
Ще з весни дивує, коли помітив зміни в поведінці солдатів.


З приємніших новин -- у війську було анкетування, в якому нарешті з'явились і такі варіанти відповідей:
...
* настрої перебувають в залежності від тривалості перебування на фронті...
...
* втома від тривалої участі в бойових діях.
...

Це вже так виглядає, ніби у командування на кінець першого року великої війни -- почали зароджуватись якісь сумніви... Шож... Краще пізно, аніж ніколи. Головне -- аби не запізно.

І от, в мене ВЖЕ Є, навіть не підозри, а реальні факти, що... МОЖЕ БУТИ ЗАПІЗНО!!!
Бо закон, про визначення ЧІТКОГО майбутнього солдата після року служби - ВЖЕ МАЛИ ПРИЙНЯТИ!

Вони там що не розуміють, що може бути???
Так, у піхоті(як он на відео вище про Бахмут) - то там все значно жорсткіше і вони більше діють "інстинктом помсти", бо на очах в них щодня таке, що психіка не у всіх витримує... а в тих що витримує - то просто "перелаштовується/перепрошивається" і знову в бій!

А от у тих, хто прикриває піхоту - то трошки більше часу "на подумати" і... багато(більшість) хто вирішив, що ще "чемно чекає... сумлінно виконує накази і бойові задачі" ДО РОКУ часу, а далі... як не буде чіткого закону/не буде НОРМАЛЬНОЇ ротації, то...

То побачите, що буде відбуватись...
(а я не хочу і не буду озвучувати "що саме"...)

І, навіть, не хочу жартувати, що "Попереду - найцікавіше! Не перемикайтесь!"©
Так, як це сумно... дуже сумно буде...

Хіба цю всю ситуацію ще може врятувати, (як не чіткий закон про ротацію) - це переломний момент у війні вже в найближчі 2міс!
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То побачите, що буде відбуватись...
(а я не хочу і не буду озвучувати "що саме"...)

Здогадуюсь, що ви не хочете озвучувати. Але не все так просто. Одна справа -розмова в курилці, інша - реальні дії.
Думаю, командування теж в курсі. Саме тому недавно прийняли трошки інший закон - про посилення відповідальності за невиконання наказу.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:00

  fler написав:
  Faceless написав:
  juristkostya написав:Вопрос был, насколько реально в сжатые сроки наладить серийный выпуск (несколько десятков штук в месяц)

Там і не виробництво як таке, береться готовий недорогий літачок, дещо апгрейдиться електроніка (тут мені не ясно наскільки серйозно, але ніби є висновок) і з нього робиться камікадзе на автопілоті

Вибачте за тупість, але викладати Ідеї, якими може скористатися ворог і тим більше обговорювати, як це технічно реалізувати - це як працювати на ворога.

Враг с высшим образованием Бауманки или какого нибудь -...АИ без проблем и без нас при достаточном финансировании сделает тоже самое и без чтения этого форума
Но распил и спизди...ъ тупо 90% бабла при закупке у персов мопедов для набожных снигерийских алкашей более святое дело, чем придумать какой нибудь СУ-55 который может прорвать защиту и Патриотами. Тем более что кому оно надо что то развивать и придумывать, сейчас главное ЗВР под шумок мутанУть как в 91м и потом пусть следующий през после деда ща курс 1000 или больше оправдывается по первому.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Одна справа -розмова в курилці, інша - реальні дії
Так отож, що вже деякі, не дочекавшись року - вже "починають процес"!
А як після року почнуть масово "робити це"?
Отож!
  sashaqbl написав:про посилення відповідальності за невиконання наказу.
Ні, не це ;)
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:fler це не ідея, а маразм...

Все придумано дуже давно.
Літачки з електродвигуном не можуть летіти дуже далеко, та ще й при цьому нести значну б/ч.
Літачки з бензиновим двигуном можна збити з чого завгодно, ними можна хіба що 'тупити' ППО, тому їх вартість має бути нижчою аніж ракета Ігли/Тора/Панцира/Стріли-10, виготовлена рабським трудом (бо на росії на оборонних заводах не платять кілька тисяч доларів США на місяць як в розвинених країнах, а платять якісь копійки).
Для прориву ППО потрібні ракети, які досить швидко можуть літати на низьких висотах, а це можливо лише при використанні турбореактивного або прямоточного двигуна. Така ракета апріорі не може коштувати дешево, частина все одно може бути збита, тому і вартість цілі має бути відповідною.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:22

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Ти ж писав що в Бахмуті ? Провели Інтернет в підвали ?
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