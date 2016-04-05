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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3240324132423243>
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Одна справа -розмова в курилці, інша - реальні дії
Так отож, що вже деякі, не дочекавшись року - вже "починають процес"!
А як після року почнуть масово "робити це"?
Отож!
  sashaqbl написав:про посилення відповідальності за невиконання наказу.
Ні, не це ;)
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:fler це не ідея, а маразм...

Все придумано дуже давно.
Літачки з електродвигуном не можуть летіти дуже далеко, та ще й при цьому нести значну б/ч.
Літачки з бензиновим двигуном можна збити з чого завгодно, ними можна хіба що 'тупити' ППО, тому їх вартість має бути нижчою аніж ракета Ігли/Тора/Панцира/Стріли-10, виготовлена рабським трудом (бо на росії на оборонних заводах не платять кілька тисяч доларів США на місяць як в розвинених країнах, а платять якісь копійки).
Для прориву ППО потрібні ракети, які досить швидко можуть літати на низьких висотах, а це можливо лише при використанні турбореактивного або прямоточного двигуна. Така ракета апріорі не може коштувати дешево, частина все одно може бути збита, тому і вартість цілі має бути відповідною.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:22

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Ти ж писав що в Бахмуті ? Провели Інтернет в підвали ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:38

  fler написав:і

Вибачте за тупість, але викладати Ідеї, якими може скористатися ворог і тим більше обговорювати, як це технічно реалізувати - це як працювати на ворога.[/quote]


причём я просил Faceless, не выкладывать в открытый доступ...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:07

  Ukrainian написав:Успіх
Ти ж писав що в Бахмуті ? Провели Інтернет в підвали ?

В самому Бахмуті - я не був.
Зараз, то нанадцять км від нього(тут Старлінк)
А був за 1,5-2км... Але, навіть там, в деяких місцях пробивало 4G на Вудафоні, бо Київстар - дуже слабенька антена була(дві поділки, або зникала)
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:10

Крылатые ракеты "Калибр" сделали российский флот безоружным.

Звучит парадоксально, не так ли? Как это ракета может стать элементом обезоруживания флота, когда как раз она и должна его усиливать?

Может. Если данное оружие является основным поражающим элементом, но при этом не производится в нужном количестве.

В современной россии пытались модернизировать и обновить доставшийся по наследству от СССР флот вводя в строй новые боевые корабли. Получалось это у россиян с переменным успехом и главным своим достижением они считали КР "Калибр".

Ракету они посчитали настолько успешной, что практически все последующие современные проекты кораблей готовили с учётом применения именно КР "Калибр". Причём, некоторые старые советские даже стали переделывать под применение "Калибров", например, БПК Маршал Шапошников.

Таким образом, под применение КР "Калибр" были заточены:

Фрегаты проекта 22350 и 11356, корветы проекта 20385, МРК проекта 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт», патрульные корабли проекта 22160, подводные лодки проекта 955 «Борей», пр. 885 «Ясень», ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка» и пр. 677 «Лада»...

Более полусотни современных и не очень российских боевых кораблей и подводных лодок сейчас не с полной загрузкой пусковых из-за дефицита и сложности производства КР "Калибр", основной боезапас которых был потрачен для ударов по территории Украины.

Практически все те КР "Калибр" которые россия производила и накапливала десятилетиями, были израсходованы в Украине, а быстро компенсировать их растрату производством, технически и технологически российский деградировавший ВПК неспособен!

Чтобы снова полностью загрузить все свои корабли и субмарины КР "Калибр" россии необходим боекомплект в более чем 200 ракет. Они на сегодня не имеют даже и трети от этого потенциала, а ежемесячное производство сможет обеспечить такую загрузку в лучшем случае через год! В лучшем.

Таким образом, российский флот сейчас вальяжно рассекает воды "семи морей", пыжась от важности, но у капитанов кораблей пятые точки сжаты уже иголочного ушка, потому как кроме "величия" в их трюмах больше ничего нет.

Российский флот практически небоеспособный.
https://t.me/ochen_zloy_chat/399084
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:24

  fler написав:Вибачте за тупість, але викладати Ідеї, якими може скористатися ворог і тим більше обговорювати, як це технічно реалізувати - це як працювати на ворога.

Причина вашего недовольства проста:
вы даже примерно не понимаете, как должна выглядеть идея, чтобы иметь ценность для массового производства.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:27

  edvardd написав:причём я просил Faceless, не выкладывать в открытый доступ...


беспилотные ан-2 использовали азкрбайджанцы в конфликте в нагорном карабахе для всрытия позиций армянских пво. затем по позициям работали байрактары.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:32

vitaliian
Ну зачем ты тащишь российское гавно сюда ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:34

  pesikot написав:vitaliian
Ну зачем ты тащишь российское гавно сюда ?

Тебя им кормлю
vitaliian
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