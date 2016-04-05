Крылатые ракеты "Калибр" сделали российский флот безоружным.Звучит парадоксально, не так ли? Как это ракета может стать элементом обезоруживания флота, когда как раз она и должна его усиливать?Может. Если данное оружие является основным поражающим элементом, но при этом не производится в нужном количестве.В современной россии пытались модернизировать и обновить доставшийся по наследству от СССР флот вводя в строй новые боевые корабли. Получалось это у россиян с переменным успехом и главным своим достижением они считали КР "Калибр".Ракету они посчитали настолько успешной, что практически все последующие современные проекты кораблей готовили с учётом применения именно КР "Калибр". Причём, некоторые старые советские даже стали переделывать под применение "Калибров", например, БПК Маршал Шапошников.Таким образом, под применение КР "Калибр" были заточены:Фрегаты проекта 22350 и 11356, корветы проекта 20385, МРК проекта 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт», патрульные корабли проекта 22160, подводные лодки проекта 955 «Борей», пр. 885 «Ясень», ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка» и пр. 677 «Лада»...Более полусотни современных и не очень российских боевых кораблей и подводных лодок сейчас не с полной загрузкой пусковых из-за дефицита и сложности производства КР "Калибр", основной боезапас которых был потрачен для ударов по территории Украины.Практически все те КР "Калибр" которые россия производила и накапливала десятилетиями, были израсходованы в Украине, а быстро компенсировать их растрату производством, технически и технологически российский деградировавший ВПК неспособен!Чтобы снова полностью загрузить все свои корабли и субмарины КР "Калибр" россии необходим боекомплект в более чем 200 ракет. Они на сегодня не имеют даже и трети от этого потенциала, а ежемесячное производство сможет обеспечить такую загрузку в лучшем случае через год! В лучшем.Таким образом, российский флот сейчас вальяжно рассекает воды "семи морей", пыжась от важности, но у капитанов кораблей пятые точки сжаты уже иголочного ушка, потому как кроме "величия" в их трюмах больше ничего нет.Российский флот практически небоеспособный.