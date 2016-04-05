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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3240324132423243
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:40

  vitaliian написав:
  pesikot написав:vitaliian
Ну зачем ты тащишь российское гавно сюда ?

Тебя им кормлю

Я такое не ем, а вот ты хаваешь за обе щёки

Не пытайся меня этим накормить, тебе потом будет такое прилетать, что не отгребешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:00

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:То побачите, що буде відбуватись...
(а я не хочу і не буду озвучувати "що саме"...)

Здогадуюсь, що ви не хочете озвучувати. Але не все так просто. Одна справа -розмова в курилці, інша - реальні дії.
Думаю, командування теж в курсі. Саме тому недавно прийняли трошки інший закон - про посилення відповідальності за невиконання наказу.

Хз..., навіть приблизно не знаю ситуації, але все ж таки впевнений в одному -- наш вільнолюд фіг втримаєш. Законами...
Тим паче, що відміна умовних термінів не є такою ж принциповою.
Бо той, хто покидав частину і т.д., знав, що може отримати неумовний термін.

І ключове ще -- хто саме буде це реалізовувати (оце покарання, точніше примус робити по законам), якщо знов імхо -- ну нема отієї згуртованості командирів (офіцерів)...
Коли образно за зеленим молодшим лейтенантом стояв увесь офіцерський склад.
Для системи примусу повинний бути увесь комплекс.

В арміях США і т.д. за командиром стоїть дисципліна, Закони, кастовість сержантів, офіцерів.
В нас же що? Що???
Тільки авторитет та самосвідомість підлеглих.

А коли коли підлеглі можуть бути вдвічі старші... Та й на авторитет якось теж підзабивають.

То залишається - свідомість.
Успіх, Бобуа натякають, що межа десь близько..

Тому й повторюю -- зброя, зброя і ще раз зброя. Як головний елемент переваги цивілізованих над орками.

Імхо. Наші можновладці не ту картинку Заходу показали. Наполягати треба було не на спроможності ЗСУ визволяти території, а на тому, що саме стримання орди -- це вже супердосягнення.
І воно хистке..
Тому вкрай необхідна зброя для перемоги.

Це якщо дійсно Успіх має рацію))

До речі, якщо навіть орки посунуть фронт, то це ... підштовхне партнерів поквапитися.
Тобто для України безпрограшна ситуація.
От тільки ціна.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 10 січ, 2023 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:00

  sashaqbl написав:BIGor так я про що й говорю. Мопед коштує 20 тис, при цьому він явно виграє по характеристикам...

Дивна справа.Як іранці скопіювали ці мопеди, чому ми не можемо такі зробить? Нащо щось видумувати. Чи не можна купить в кітайців кілька контейнерів движків?
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:01

  juristkostya написав:
  fler написав:Вибачте за тупість, але викладати Ідеї, якими може скористатися ворог і тим більше обговорювати, як це технічно реалізувати - це як працювати на ворога.

Причина вашего недовольства проста:
вы даже примерно не понимаете, как должна выглядеть идея, чтобы иметь ценность для массового производства.

Все ви знаєте і всюди вже побували.. (с)
Чим аргументуєте свій висер?
Може моїм 15-річним досвідом участі у проектах? Раджу взяти для прикладу міжнародний проект з ЄС який триває вже третій рік. Або той, що зараз на старті, де саме мою ідею відібрали з -надцяти інших.
fler
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