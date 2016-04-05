Я такое не ем, а вот ты хаваешь за обе щёки
Не пытайся меня этим накормить, тебе потом будет такое прилетать, что не отгребешь
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Додано: Вів 10 січ, 2023 19:40
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:00
Хз..., навіть приблизно не знаю ситуації, але все ж таки впевнений в одному -- наш вільнолюд фіг втримаєш. Законами...
Тим паче, що відміна умовних термінів не є такою ж принциповою.
Бо той, хто покидав частину і т.д., знав, що може отримати неумовний термін.
І ключове ще -- хто саме буде це реалізовувати (оце покарання, точніше примус робити по законам), якщо знов імхо -- ну нема отієї згуртованості командирів (офіцерів)...
Коли образно за зеленим молодшим лейтенантом стояв увесь офіцерський склад.
Для системи примусу повинний бути увесь комплекс.
В арміях США і т.д. за командиром стоїть дисципліна, Закони, кастовість сержантів, офіцерів.
В нас же що? Що???
Тільки авторитет та самосвідомість підлеглих.
А коли коли підлеглі можуть бути вдвічі старші... Та й на авторитет якось теж підзабивають.
То залишається - свідомість.
Успіх, Бобуа натякають, що межа десь близько..
Тому й повторюю -- зброя, зброя і ще раз зброя. Як головний елемент переваги цивілізованих над орками.
Імхо. Наші можновладці не ту картинку Заходу показали. Наполягати треба було не на спроможності ЗСУ визволяти території, а на тому, що саме стримання орди -- це вже супердосягнення.
І воно хистке..
Тому вкрай необхідна зброя для перемоги.
Це якщо дійсно Успіх має рацію))
До речі, якщо навіть орки посунуть фронт, то це ... підштовхне партнерів поквапитися.
Тобто для України безпрограшна ситуація.
От тільки ціна.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 10 січ, 2023 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:00
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:01
Все ви знаєте і всюди вже побували.. (с)
Чим аргументуєте свій висер?
Може моїм 15-річним досвідом участі у проектах? Раджу взяти для прикладу міжнародний проект з ЄС який триває вже третій рік. Або той, що зараз на старті, де саме мою ідею відібрали з -надцяти інших.
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