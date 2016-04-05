fler написав:Вибачте за тупість, але викладати Ідеї, якими може скористатися ворог і тим більше обговорювати, як це технічно реалізувати - це як працювати на ворога.
Причина вашего недовольства проста: вы даже примерно не понимаете, как должна выглядеть идея, чтобы иметь ценность для массового производства.
Все ви знаєте і всюди вже побували.. (с) Чим аргументуєте свій висер? Може моїм 15-річним досвідом участі у проектах? Раджу взяти для прикладу міжнародний проект з ЄС який триває вже третій рік. Або той, що зараз на старті, де саме мою ідею відібрали з -надцяти інших.
fler написав:Вибачте за тупість, але викладати Ідеї, якими може скористатися ворог і тим більше обговорювати, як це технічно реалізувати - це як працювати на ворога.
Причина вашего недовольства проста: вы даже примерно не понимаете, как должна выглядеть идея, чтобы иметь ценность для массового производства.
Все ви знаєте і всюди вже побували.. (с) Чим аргументуєте свій висер? Може моїм 15-річним досвідом участі у проектах? Раджу взяти для прикладу міжнародний проект з ЄС який триває вже третій рік. Або той, що зараз на старті, де саме мою ідею відібрали з -надцяти інших.
Просто, я листал комплект рабочих чертежей на производство ложки и некоторых других столь же "наукоёмких" ТНП поэтому, понимаю, что требуется для постановки даже простейшего изделия на конвейер
Крылатые ракеты "Калибр" сделали российский флот безоружным.
Звучит парадоксально, не так ли? Как это ракета может стать элементом обезоруживания флота, когда как раз она и должна его усиливать?
Может. Если данное оружие является основным поражающим элементом, но при этом не производится в нужном количестве.
В современной россии пытались модернизировать и обновить доставшийся по наследству от СССР флот вводя в строй новые боевые корабли. Получалось это у россиян с переменным успехом и главным своим достижением они считали КР "Калибр".
Ракету они посчитали настолько успешной, что практически все последующие современные проекты кораблей готовили с учётом применения именно КР "Калибр". Причём, некоторые старые советские даже стали переделывать под применение "Калибров", например, БПК Маршал Шапошников.
Таким образом, под применение КР "Калибр" были заточены:
Фрегаты проекта 22350 и 11356, корветы проекта 20385, МРК проекта 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт», патрульные корабли проекта 22160, подводные лодки проекта 955 «Борей», пр. 885 «Ясень», ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка» и пр. 677 «Лада»...
Более полусотни современных и не очень российских боевых кораблей и подводных лодок сейчас не с полной загрузкой пусковых из-за дефицита и сложности производства КР "Калибр", основной боезапас которых был потрачен для ударов по территории Украины.
Практически все те КР "Калибр" которые россия производила и накапливала десятилетиями, были израсходованы в Украине, а быстро компенсировать их растрату производством, технически и технологически российский деградировавший ВПК неспособен!
Чтобы снова полностью загрузить все свои корабли и субмарины КР "Калибр" россии необходим боекомплект в более чем 200 ракет. Они на сегодня не имеют даже и трети от этого потенциала, а ежемесячное производство сможет обеспечить такую загрузку в лучшем случае через год! В лучшем.
Таким образом, российский флот сейчас вальяжно рассекает воды "семи морей", пыжась от важности, но у капитанов кораблей пятые точки сжаты уже иголочного ушка, потому как кроме "величия" в их трюмах больше ничего нет.
Успіх Натякну - Ви ж не бачите усієї картинки. В якій головне -- це резерви та незадіяні активно (на відміну від ваших) сили. От вони й замінять вас ... потім. З вас же по максимуму, скільки можна...
Так в усіх довготривалих війнах. До останнього тримати ..., а потім вводити резерви, більш свіжі сили з інших ділянок. Той, хто почне раніше ворога витрачати свої резерви, витратить їх, той, як мінімум, не зможе контратакувати (тобто перемагати), а як максимум -- програє битву.
Логістика та резерви. Практично основні складові військової науки. Знаю фахівця-танкиста, якого командування поставило на логістику і не відпускає всупереч купі рапортів. Тому що це важливіше, ніж його відмінний фах танкіста.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 10 січ, 2023 20:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Успіх Натякну - Ви ж не бачите усієї картинки. В якій головне -- це резерви та незадіяні активно (на відміну від ваших) сили. От вони й замінять вас ... потім. З вас же по максимуму, скільки можна...
Так в усіх довготривалих війнах. До останнього тримати ..., а потім вводити резерви. Той, хто почне раніше ворога витрачати свої резерви, витратить їх, той, як мінімум, не зможе контратакувати (тобто перемагати), а як максимум -- програє битву.
Логістика та резерви. Практично основні складові військової науки. Знаю фахівця-танкиста, якого командування поставило на логістику і не відпускає всупереч купі рапортів. Тому що це важливіше, ніж його відмінний фах танкіста.
Все це так/зрозуміло... Але чому не зробити це все законно/офіційно і вписати в певні часові рамки? Для чого хлопці мають щось придумувати/робити щось протизаконне...? (наприклад, розвивати корупцію);)
alex lem написав:Дивна справа. Як іранці скопіювали ці мопеди, чому ми не можемо такі зробить? Нащо щось видумувати. Чи не можна купить в кітайців кілька контейнерів движків?
Та +- можемо. https://www.youtube.com/watch?v=qrlIRn5JDMA Просто ідея масового використання дронів тіпа "мопед" на початок війни була достатньо безглуздою, бо що в нас, що в росіян були запаси десятків тисяч ракет ППО.
Зараз масове використання дронів протів РФ дасть кілька ефектів: - примусить їх розмазати засоби ППО по смузі 800 км, тобто прикривати об'єкти на площі в пару мільйонів кілометрів; - примусить провести мобілізацію і до частин ППО. - примусить посилено виробляти ракети ППО, а там один виробник з Калібрами, тобто виникне ділема: або виробляти Калібри, або ППО для самозахисту. - примусить використовувати літаки тактичної авіації для боротьби з дронами, а у випадку педерації - це клони важкого винищувача Су-27 з ціною льотного часу під 50 кілобаксів, та використати запаси ракет "повітря-повітря" - будуть уражені якісь об'єкти - це викличе зміну логістики, зберігання боєприпасів, зміни у проживанні особового складу; - якісь удари можуть бути по оборонним підприємствам - це створить певні проблеми з переміщенням виробництва та співробітників; - бавовна від вибухів б/ч дронів та роботи ППО викличе хвилю страху в цивільного населення. Хтось виїде з РФ, хтось переїде в якийсь Сибір, але будуть і мала частина тих, хто піде у військкомати. В будь-якому разі на використання мопедів рашкою треба відповідати, але звісно по військових об'єктах. Або по об'єктам нафтового комплексу, бо вони безпосередньо фінансують війну.
Успіх написав:Все це так/зрозуміло... Але чому не зробити це все законно/офіційно і вписати в певні часові рамки?
Хто зна.
Тут може бути все, що завгодно: від складнощів з реалізацією; небажання брати на себе зобов'язання Вам надати; і до нестачі сил або пофіг. Пофіг чи нестача сил -- від неспроможності довести ваші побажання (труднощі) до тих, хто приймає рішення.
На ланці "майор" (комбат) запити з низу гаснуть... Бо це сходинка до рівнів переходу в різні служби, управління і т.д. Да й на заступників комбрига.
Це не комвзводу-роти -- "дальше Кушки не пошлют, больше взвода не дадут"))
До тих, хто вище (комбата), треба не просто звертатися, навіть просто вимагати недостатньо. Треба волати, вигризати. Як для себе самого останнє.
А уж комбату є куди витратити сили й час (проблем, задач купа, відповідальності вал), ніж бодатися-гризтись з начальниками. Сама завантажена ланка цей м-р ... І знизу, і зверху тиснуть. Рівновага тиску)) Двох Різної природи сил. Начальників і підлеглих.
У кожного своя правда.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 10 січ, 2023 21:05, всього редагувалось 1 раз.