fler написав:Нічого, що я інженер за базовою освітою, зараз мислю технологіями метавсесвіту?
Если вы всерьез полагаете, что написанный на форуме абзац может помочь вражескому ВПК - то ничего.
Я всерьез предполагаю, что вы - маленький бедный неудачник, который на форуме цепляется к постам успешных людей, искривляя (от собственного скудоумия) их мнения, чтобы показать себя умнее других, но по факту всегда получается наоборот. Очередная ваша трактовка моих мыслей подтверждает вашу же неспособность адекватно понимать написанное. Впрочем, мы это видим на форуме каждый день. Все ваши посты - это срач в адрес других людей, ничего полезного по теме от вас нет.
fler написав:Нічого, що я інженер за базовою освітою, зараз мислю технологіями метавсесвіту?
Если вы всерьез полагаете, что написанный на форуме абзац может помочь вражескому ВПК - то ничего.
Я всерьез предполагаю, что вы - маленький бедный неудачник, который на форуме цепляется к постам успешных людей, искривляя (от собственного скудоумия) их мнения, чтобы показать себя умнее других, но по факту всегда получается наоборот. Очередная ваша трактовка моих мыслей подтверждает вашу же неспособность адекватно понимать написанное. Впрочем, мы это видим на форуме каждый день. Все ваши посты - это срач в адрес других людей, ничего полезного по теме от вас нет.
много текста. В то время, как суть предельно проста: Для налаживания массового производства в сжатые сроки "идея" должна иметь вид комплекта рабочих чертежей. По-другому, вероятно, бывает в метавселенных, но в нашем физическом мире, увы, не бывает.
detroytred написав:Успіх Натякну - Ви ж не бачите усієї картинки. В якій головне -- це резерви та незадіяні активно (на відміну від ваших) сили. От вони й замінять вас ... потім. З вас же по максимуму, скільки можна...
Так в усіх довготривалих війнах. До останнього тримати ..., а потім вводити резерви, більш свіжі сили з інших ділянок. Той, хто почне раніше ворога витрачати свої резерви, витратить їх, той, як мінімум, не зможе контратакувати (тобто перемагати), а як максимум -- програє битву.
Логістика та резерви. Практично основні складові військової науки. Знаю фахівця-танкиста, якого командування поставило на логістику і не відпускає всупереч купі рапортів. Тому що це важливіше, ніж його відмінний фах танкіста.
alex lem написав:Дивна справа. Як іранці скопіювали ці мопеди, чому ми не можемо такі зробить? Нащо щось видумувати. Чи не можна купить в кітайців кілька контейнерів движків?
Та +- можемо. https://www.youtube.com/watch?v=qrlIRn5JDMA Просто ідея масового використання дронів тіпа "мопед" на початок війни була достатньо безглуздою, бо що в нас, що в росіян були запаси десятків тисяч ракет ППО.
Зараз масове використання дронів протів РФ дасть кілька ефектів: - примусить їх розмазати засоби ППО по смузі 800 км, тобто прикривати об'єкти на площі в пару мільйонів кілометрів; - примусить провести мобілізацію і до частин ППО. - примусить посилено виробляти ракети ППО, а там один виробник з Калібрами, тобто виникне ділема: або виробляти Калібри, або ППО для самозахисту. - примусить використовувати літаки тактичної авіації для боротьби з дронами, а у випадку педерації - це клони важкого винищувача Су-27 з ціною льотного часу під 50 кілобаксів, та використати запаси ракет "повітря-повітря" - будуть уражені якісь об'єкти - це викличе зміну логістики, зберігання боєприпасів, зміни у проживанні особового складу; - якісь удари можуть бути по оборонним підприємствам - це створить певні проблеми з переміщенням виробництва та співробітників; - бавовна від вибухів б/ч дронів та роботи ППО викличе хвилю страху в цивільного населення. Хтось виїде з РФ, хтось переїде в якийсь Сибір, але будуть і мала частина тих, хто піде у військкомати. В будь-якому разі на використання мопедів рашкою треба відповідати, але звісно по військових об'єктах. Або по об'єктам нафтового комплексу, бо вони безпосередньо фінансують війну.
це що пропонується, то DDOSити їх ППО, або іншими словами, проводити зорг атаки недобезпілотиками
Колись, як почалось АТО... - я в тилу думав, що військові - це ОГО-го, яка сила проти влади, якщо тільки захоче "розвернути дуло"... А насправді, схема зроблена так, що її НЕ можливо зламати, якщо немає єдності на всіх щаблях(від солдата - до комбата... і далі по сходинках)
А єдність, наразі, ЧУДОМ є тільки проти ворога(і це добре) Але, чи вона буде такою ж проти влади, якщо будуть далі приймати "тупі закони" і т.п. - в мене є дуууууже великі сумніви!