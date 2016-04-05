alex lem написав:Дивна справа. Як іранці скопіювали ці мопеди, чому ми не можемо такі зробить? Нащо щось видумувати. Чи не можна купить в кітайців кілька контейнерів движків?
Та +- можемо. https://www.youtube.com/watch?v=qrlIRn5JDMA Просто ідея масового використання дронів тіпа "мопед" на початок війни була достатньо безглуздою, бо що в нас, що в росіян були запаси десятків тисяч ракет ППО.
Зараз масове використання дронів протів РФ дасть кілька ефектів: - примусить їх розмазати засоби ППО по смузі 800 км, тобто прикривати об'єкти на площі в пару мільйонів кілометрів; - примусить провести мобілізацію і до частин ППО. - примусить посилено виробляти ракети ППО, а там один виробник з Калібрами, тобто виникне ділема: або виробляти Калібри, або ППО для самозахисту. - примусить використовувати літаки тактичної авіації для боротьби з дронами, а у випадку педерації - це клони важкого винищувача Су-27 з ціною льотного часу під 50 кілобаксів, та використати запаси ракет "повітря-повітря" - будуть уражені якісь об'єкти - це викличе зміну логістики, зберігання боєприпасів, зміни у проживанні особового складу; - якісь удари можуть бути по оборонним підприємствам - це створить певні проблеми з переміщенням виробництва та співробітників; - бавовна від вибухів б/ч дронів та роботи ППО викличе хвилю страху в цивільного населення. Хтось виїде з РФ, хтось переїде в якийсь Сибір, але будуть і мала частина тих, хто піде у військкомати. В будь-якому разі на використання мопедів рашкою треба відповідати, але звісно по військових об'єктах. Або по об'єктам нафтового комплексу, бо вони безпосередньо фінансують війну.
це що пропонується, то DDOSити їх ППО, або іншими словами, проводити зорг атаки недобезпілотиками
Колись, як почалось АТО... - я в тилу думав, що військові - це ОГО-го, яка сила проти влади, якщо тільки захоче "розвернути дуло"... А насправді, схема зроблена так, що її НЕ можливо зламати, якщо немає єдності на всіх щаблях(від солдата - до комбата... і далі по сходинках)
А єдність, наразі, ЧУДОМ є тільки проти ворога(і це добре) Але, чи вона буде такою ж проти влади, якщо будуть далі приймати "тупі закони" і т.п. - в мене є дуууууже великі сумніви!
Investor_K написав:Китай, схоже, почав визначатися.
в яку сторону?
Дрейфує в сторону нейтральності. Зокрема це видно по тому що ціна Urals торгується з небаченим дисконтом в 40!!! доларів. І Китай не спішить купляти цю мегадешеву нафту і тим самим ще більш її знецінює.
andrijk777 написав:Дрейфує в сторону нейтральності. Зокрема це видно по тому що ціна Urals торгується з небаченим дисконтом в 40!!! доларів. І Китай не спішить купляти цю мегадешеву нафту і тим самим ще більш її знецінює.
Насколько я понимаю, такой дисконт в портах Балтики. Где сбывать некому. В более удобных для отправки на восток портах дисконт не такой огромный, то есть, Китай таки покупает, пользуясь моментом.
Investor_K написав:Китай, схоже, почав визначатися.
в яку сторону?
Дрейфує в сторону нейтральності. Зокрема це видно по тому що ціна Urals торгується з небаченим дисконтом в 40!!! доларів. І Китай не спішить купляти цю мегадешеву нафту і тим самим ще більш її знецінює.
в нього і так забот полон рот, напоркуа козі баян, навіть задешево?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 січ, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.