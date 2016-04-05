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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 січ, 2023 21:53
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Успіх
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Додано: Вів 10 січ, 2023 21:55
Успіх написав:
А я і Bobua просто ще періодично ТУТ(в маси) хочемо "гукнути"... -
Цілком правильне рішення. Форум саме для обміну думками.
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detroytred
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:01
Успіх написав: flyman написав:
вихід є: ложа успішного долярчика, орден свідків В2В джулівері, успішні тріади Успіхів
Навіщо пишеш маячню?
Визнати, що Ви успішно виконуєте справу вояка, й подякувати, це для Флаймена не те що важко, а схоже, що неможливо.
Тому й залишається тролити.
Успіх, прямо скажу -- Ви, а також усі, хто зараз в ЗСУ (навіть хоч в глибокому тилу), в силах Оборони - ви всі молодці, герої.
І ніяким тролінгом цього не забовтати.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 10 січ, 2023 22:10, всього редагувалось 2 разів.
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detroytred
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:07
Успіх написав:
Тебе в Соледар не перекидають ?
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Ukrainian
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:11
Ukrainian написав:
Тебе в Соледар не перекидають ?
Думають/вирішують...
Але не "в", а біля/поруч...
Це от на відео - запросто могла б бути наша робота, якщо б дали нам таку ціль...
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Успіх
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:13
detroytred написав:
Успіх, прямо скажу -- Ви, а також усі, хто зараз в ЗСУ (навіть хоч в глибокому тилу), в силах Оборони - ви всі молодці, герої.
І ніяким тролінгом цього не забовтати.
Щиро дякую!👍
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Успіх
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:21
Пакистан поставить до України морем через Польщу 159 контейнерів з артснарядами 155 мм та іншими боєприпасами.
Взамін Україна має допомогти Пакистану із модернізацією гелікоптерів Мі-17 та танків Т-80УД, — The Economic Times.
Неожиданно. Не забываем что Пакистан и Индия - вековые враги.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:26
Успіх написав: detroytred написав:
Успіх, прямо скажу -- Ви, а також усі, хто зараз в ЗСУ (навіть хоч в глибокому тилу), в силах Оборони - ви всі молодці, герої.
І ніяким тролінгом цього не забовтати.
Щиро дякую!👍
До речі, цікавий момент -- запарився постійно наголошувати будь де в чергах (від НПошти до магазину) -- пропустіть без черги військових (вони постійно в загальну чергу стають).
Зайва навіть хвилина їм не буде зайвою...
Жодного разу ніхто не обурився ніяким чином, навпаки люб'язно пропускали.
Тобто наші люди гарні, але допетрити самі не одразу можуть.
Суть того, що відбувається))
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detroytred
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:44
Дорога Бахмут-Соледар под огневым контролем противника, – Арестович.
«Есть полуобхват города и если посмотреть открытые источники, то звучит это так: восточные окраины под противником, но центр, северо-запад и юго-запад держатся».
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:13
sashaqbl написав: prodigy написав:
США замовили для України 14 комплексів Vampire для захисту неба (40 млн.долл)
Терміни поставки близько року. Терміни поставки Петріотів - теж немалі, десь навесні.
Так виглядає, що США бачать цю війну затяжною...
Тренування на ЗРК Patriot розпочнуться наступного тижня на військовій базі США Форт Сілл. Підготовка українців триватиме кілька місяців.
ІМХО при активній підготовці - поч.весни
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