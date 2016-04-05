RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3242324332443245
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4279
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 21:55

  Успіх написав:А я і Bobua просто ще періодично ТУТ(в маси) хочемо "гукнути"... -

Цілком правильне рішення. Форум саме для обміну думками.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25860
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:01

  Успіх написав:
  flyman написав:вихід є: ложа успішного долярчика, орден свідків В2В джулівері, успішні тріади Успіхів

Навіщо пишеш маячню?

Визнати, що Ви успішно виконуєте справу вояка, й подякувати, це для Флаймена не те що важко, а схоже, що неможливо.
Тому й залишається тролити.

Успіх, прямо скажу -- Ви, а також усі, хто зараз в ЗСУ (навіть хоч в глибокому тилу), в силах Оборони - ви всі молодці, герої.
І ніяким тролінгом цього не забовтати.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 10 січ, 2023 22:10, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25860
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:07

  Успіх написав:

Тебе в Соледар не перекидають ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11140
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Тебе в Соледар не перекидають ?

Думають/вирішують...
Але не "в", а біля/поруч...
Це от на відео - запросто могла б бути наша робота, якщо б дали нам таку ціль...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4279
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Успіх, прямо скажу -- Ви, а також усі, хто зараз в ЗСУ (навіть хоч в глибокому тилу), в силах Оборони - ви всі молодці, герої.
І ніяким тролінгом цього не забовтати.

Щиро дякую!👍
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4279
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:21

Пакистан поставить до України морем через Польщу 159 контейнерів з артснарядами 155 мм та іншими боєприпасами.
Взамін Україна має допомогти Пакистану із модернізацією гелікоптерів Мі-17 та танків Т-80УД, — The Economic Times.

Неожиданно. Не забываем что Пакистан и Индия - вековые враги.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16168
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:26

  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх, прямо скажу -- Ви, а також усі, хто зараз в ЗСУ (навіть хоч в глибокому тилу), в силах Оборони - ви всі молодці, герої.
І ніяким тролінгом цього не забовтати.

Щиро дякую!👍

До речі, цікавий момент -- запарився постійно наголошувати будь де в чергах (від НПошти до магазину) -- пропустіть без черги військових (вони постійно в загальну чергу стають).
Зайва навіть хвилина їм не буде зайвою...

Жодного разу ніхто не обурився ніяким чином, навпаки люб'язно пропускали.
Тобто наші люди гарні, але допетрити самі не одразу можуть.
Суть того, що відбувається))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25860
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:44

Зображення

Дорога Бахмут-Соледар под огневым контролем противника, – Арестович.

«Есть полуобхват города и если посмотреть открытые источники, то звучит это так: восточные окраины под противником, но центр, северо-запад и юго-запад держатся».
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16168
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:13

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:США замовили для України 14 комплексів Vampire для захисту неба (40 млн.долл)

Терміни поставки близько року. Терміни поставки Петріотів - теж немалі, десь навесні.
Так виглядає, що США бачать цю війну затяжною...

Тренування на ЗРК Patriot розпочнуться наступного тижня на військовій базі США Форт Сілл. Підготовка українців триватиме кілька місяців.
ІМХО при активній підготовці - поч.весни 8)
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3231
З нами з: 10.10.10
Подякував: 132 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3242324332443245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110829
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4582
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.