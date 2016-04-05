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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3243324432453246
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:27

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:вихід є: ложа успішного долярчика, орден свідків В2В джулівері, успішні тріади Успіхів

Навіщо пишеш маячню?

Визнати, що Ви успішно виконуєте справу вояка, й подякувати, це для Флаймена не те що важко, а схоже, що неможливо.
Тому й залишається тролити.

Успіх, прямо скажу -- Ви, а також усі, хто зараз в ЗСУ (навіть хоч в глибокому тилу), в силах Оборони - ви всі молодці, герої.
І ніяким тролінгом цього не забовтати.

Всі, хто на фронті- Герої! Повертайтеся живими і неушкодженими!!! *ля*скаявойна нет слов.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 00:40

  vitaliian написав:
Зображення

Дорога Бахмут-Соледар под огневым контролем противника, – Арестович.

«Есть полуобхват города и если посмотреть открытые источники, то звучит это так: восточные окраины под противником, но центр, северо-запад и юго-запад держатся».

Соледар уже майже під рашикам, там велика мережа тунелів і це дозволить заблокувати Бахмут.
Уже навіть ввс пише про це
https://www.bbc.com/news/world-europe-64219979
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