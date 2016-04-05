Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:27
detroytred написав: Успіх написав: flyman написав:
вихід є: ложа успішного долярчика, орден свідків В2В джулівері, успішні тріади Успіхів
Навіщо пишеш маячню?
Визнати, що Ви успішно виконуєте справу вояка, й подякувати, це для Флаймена не те що важко, а схоже, що неможливо.
Тому й залишається тролити.
Успіх, прямо скажу -- Ви, а також усі, хто зараз в ЗСУ (навіть хоч в глибокому тилу), в силах Оборони - ви всі молодці, герої.
І ніяким тролінгом цього не забовтати.
Всі, хто на фронті- Герої! Повертайтеся живими і неушкодженими!!! *ля*скаявойна нет слов.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 00:40
vitaliian написав:
Дорога Бахмут-Соледар под огневым контролем противника, – Арестович.
«Есть полуобхват города и если посмотреть открытые источники, то звучит это так: восточные окраины под противником, но центр, северо-запад и юго-запад держатся».
Соледар уже майже під рашикам, там велика мережа тунелів і це дозволить заблокувати Бахмут.
Уже навіть ввс пише про це
https://www.bbc.com/news/world-europe-64219979
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Додано: Сер 11 січ, 2023 05:22
Ukrainian написав: vitaliian написав:
Дорога Бахмут-Соледар под огневым контролем противника, – Арестович.
«Есть полуобхват города и если посмотреть открытые источники, то звучит это так: восточные окраины под противником, но центр, северо-запад и юго-запад держатся».
Соледар уже майже під рашикам, там велика мережа тунелів і це дозволить заблокувати Бахмут.
Уже навіть ввс пише про це
https://www.bbc.com/news/world-europe-64219979
BBC бреше! Наш Главнокомандующий в своем ночном обращении сказал, что идут подкрепления и все будет чики пики. А Соледар выполнил свою роль в части заманивания москалей в ловушку. Меньше слушайте всяких журналюг, которым нужен хайп , а иначе денег не дадут.
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