BBC бреше! Наш Главнокомандующий в своем ночном обращении сказал, что идут подкрепления и все будет чики пики. А Соледар выполнил свою роль в части заманивания москалей в ловушку. Меньше слушайте всяких журналюг, которым нужен хайп , а иначе денег не дадут.
sashaqbl написав:Знижується температура повітря - посилюються відключення електроенергії... Пряма залежність продовжує зберігатися.
Захід весь в плюсі, від початку року і досі, і далі на тиждень..., а відключення посилились конкретно. Напевно перекидають енергію східніше, на Київ, Харків... (з Бурштинської ТЕС), ну або... От якби з "братської" білораші можна було поставляти по демпінгу дешеву енергію (пригадав шарпанину Геруса з Ляшком), як у веселі 2020-21, от тоді...
Успіх написав:
detroytred написав:У кожного своя правда
Тому хлопці і вибирають "легший шлях"...
Шанс обрати "легший шлях" був у всіх, потрібно було не легковажити і думати, але тоді ситуацію не сприйняли серйозно, хотілось вісєлья. Тепер стисніть зуби і відпрацьовуйте карму.