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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3244324532463247>
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:27

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:вихід є: ложа успішного долярчика, орден свідків В2В джулівері, успішні тріади Успіхів

Навіщо пишеш маячню?

Визнати, що Ви успішно виконуєте справу вояка, й подякувати, це для Флаймена не те що важко, а схоже, що неможливо.
Тому й залишається тролити.

Успіх, прямо скажу -- Ви, а також усі, хто зараз в ЗСУ (навіть хоч в глибокому тилу), в силах Оборони - ви всі молодці, герої.
І ніяким тролінгом цього не забовтати.

Всі, хто на фронті- Герої! Повертайтеся живими і неушкодженими!!! *ля*скаявойна нет слов.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 00:40

  vitaliian написав:
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Дорога Бахмут-Соледар под огневым контролем противника, – Арестович.

«Есть полуобхват города и если посмотреть открытые источники, то звучит это так: восточные окраины под противником, но центр, северо-запад и юго-запад держатся».

Соледар уже майже під рашикам, там велика мережа тунелів і це дозволить заблокувати Бахмут.
Уже навіть ввс пише про це
https://www.bbc.com/news/world-europe-64219979
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 07:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:Дивна справа.Як іранці скопіювали ці мопеди, чому ми не можемо такі зробить?

Можемо і вже робимо, правда там 300 км але це теж непогано і значно дешевше

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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 07:59

  sashaqbl написав:Знижується температура повітря - посилюються відключення електроенергії...
Пряма залежність продовжує зберігатися.

Захід весь в плюсі, від початку року і досі, і далі на тиждень..., а відключення посилились конкретно. Напевно перекидають енергію східніше, на Київ, Харків... (з Бурштинської ТЕС), ну або... От якби з "братської" білораші можна було поставляти по демпінгу дешеву енергію (пригадав шарпанину Геруса з Ляшком), як у веселі 2020-21, от тоді...

  Успіх написав:
  detroytred написав:У кожного своя правда

Тому хлопці і вибирають "легший шлях"...

Шанс обрати "легший шлях" був у всіх, потрібно було не легковажити і думати, але тоді ситуацію не сприйняли серйозно, хотілось вісєлья. Тепер стисніть зуби і відпрацьовуйте карму.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 08:34

  juristkostya написав:"Революционная ситуация складывается, когда низы не могут,
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вопрос по истории, Кто здесь низы?
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 08:54

  Izya Cy написав:BBC бреше! Наш Главнокомандующий в своем ночном обращении сказал, что идут подкрепления и все будет чики пики. А Соледар выполнил свою роль в части заманивания москалей в ловушку. Меньше слушайте всяких журналюг, которым нужен хайп , а иначе денег не дадут.

Може чергову реінкарнацію рашиської троляки пора теж відправити слідом за попередніми?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 08:58

Hotab

Як сьогодні повітря? Прогнозують привітання...
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:13

.Целью любого наступления является разрушение устойчивости обороны противника. Медленное «продавливание» обороны, как это было в ходе Первой мировой войны, устойчивость не разрушает, линия фронта меняет конфигурацию, оставаясь столь же устойчивой. Именно поэтому на основе опыта бессмысленных сражений Первой мировой была создана (причем не одна) теория глубокого прорыва. Каждая военная школа создавала свои теории, но все они исходили из непреложного факта - без разрушения гомеостаза обороны противника любое количество жертв и ресурсов, брошенных в наступление, сжигается зря.

Маркером прорыва обороны служит стремительное наступление в глубину после взятия критической точки обороны. Если в течение ближайшего времени такого наступления не будет - значит, говорить о прорыве нельзя.

И самое важное. Сколько человек положили для достижения этого результата, мы, конечно, не узнаем никогда. Тем более, что брали Соледар подразделения ЧВК, а их вообще никто ни в какой статистике не учитывает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От часом просто дивно - чомусь будь-які невдачі наші або навіть розмови про щось негативне перетворюються на зраду та суцільний хайп . Це війна - можуть бути різні події - все таки московія величезна країна з відповідними ресурсами . Це важко . Ну і ЗСУ не знає чогось , що ми обговорюємо ? Є наші ресурси і загальна ситуація на фронті - і є Генштаб , який все це відслідковує і планує , що і як далі діяти . Ви їм довіряєте ? Тоді якого ... ?
Чи більше вірите прямому і бутусову ? Типу які мають цілісну картину ?
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