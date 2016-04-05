sashaqbl написав:Знижується температура повітря - посилюються відключення електроенергії... Пряма залежність продовжує зберігатися.
Захід весь в плюсі, від початку року і досі, і далі на тиждень..., а відключення посилились конкретно. Напевно перекидають енергію східніше, на Київ, Харків... (з Бурштинської ТЕС), ну або... От якби з "братської" білораші можна було поставляти по демпінгу дешеву енергію (пригадав шарпанину Геруса з Ляшком), як у веселі 2020-21, от тоді...
Успіх написав:
detroytred написав:У кожного своя правда
Тому хлопці і вибирають "легший шлях"...
Шанс обрати "легший шлях" був у всіх, потрібно було не легковажити і думати, але тоді ситуацію не сприйняли серйозно, хотілось вісєлья. Тепер стисніть зуби і відпрацьовуйте карму.
Izya Cy написав:BBC бреше! Наш Главнокомандующий в своем ночном обращении сказал, что идут подкрепления и все будет чики пики. А Соледар выполнил свою роль в части заманивания москалей в ловушку. Меньше слушайте всяких журналюг, которым нужен хайп , а иначе денег не дадут.
Може чергову реінкарнацію рашиської троляки пора теж відправити слідом за попередніми?
.Целью любого наступления является разрушение устойчивости обороны противника. Медленное «продавливание» обороны, как это было в ходе Первой мировой войны, устойчивость не разрушает, линия фронта меняет конфигурацию, оставаясь столь же устойчивой. Именно поэтому на основе опыта бессмысленных сражений Первой мировой была создана (причем не одна) теория глубокого прорыва. Каждая военная школа создавала свои теории, но все они исходили из непреложного факта - без разрушения гомеостаза обороны противника любое количество жертв и ресурсов, брошенных в наступление, сжигается зря.
Маркером прорыва обороны служит стремительное наступление в глубину после взятия критической точки обороны. Если в течение ближайшего времени такого наступления не будет - значит, говорить о прорыве нельзя.
И самое важное. Сколько человек положили для достижения этого результата, мы, конечно, не узнаем никогда. Тем более, что брали Соледар подразделения ЧВК, а их вообще никто ни в какой статистике не учитывает.
От часом просто дивно - чомусь будь-які невдачі наші або навіть розмови про щось негативне перетворюються на зраду та суцільний хайп . Це війна - можуть бути різні події - все таки московія величезна країна з відповідними ресурсами . Це важко . Ну і ЗСУ не знає чогось , що ми обговорюємо ? Є наші ресурси і загальна ситуація на фронті - і є Генштаб , який все це відслідковує і планує , що і як далі діяти . Ви їм довіряєте ? Тоді якого ... ? Чи більше вірите прямому і бутусову ? Типу які мають цілісну картину ?