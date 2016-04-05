Але, нажаль, не каже всієї правди.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 09:19
Додано: Сер 11 січ, 2023 09:22
У всіх відступах (навіть після нанесення величезних втрат противнику, як в нашому випадку) , включаючи прогнозований відхід від Сіверська та Бахмута, є один великий недолік: вийдуть люди (крім забутих десь в будівлях без стійкого зв'язку ) а озброєння винести/вивезти не вийде. Ну і поранені, які своїм ходом не йдуть...
Проте як є.
Майбутні перемоги попереду.
Додано: Сер 11 січ, 2023 09:24
Якщо генштаб почне вивішувати правду щодо своїх дій та планів , почне радитися з величезними стратегами з нашого та інших форумів, отоді потрібно буде тікати стрімко, якщо не збігли до цього часу)))
Додано: Сер 11 січ, 2023 09:26
Официальная инфа идёт с опозданием на несколько дней. Пока доступно только то, что пишут ТГ каналы. Авторы которых берут сведения из разных источников в т.ч. из вражеских помоек.
Додано: Сер 11 січ, 2023 09:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я просто пропоную зацінити стан "колективного розуму" в оркостані. Коли Притула і Стерненко знімаються на фоні сотень дронів, які зроблять бавовну по всій європейській частині педерації та йде крок за кроком наближення до повної мобілізації та закриття кордонів, то рашисти на повному серйозі обговорюють:
Как будут выглядеть новые пригородные вокзалы Москвы
Спрос на новостройки в Москве и Подмосковье вырос в декабре на треть
Наибольший рост числа сделок (сразу на 66%) аналитики отметили в Новой Москве
Эксперты назвали самые популярные города для зимних путешествий по России
«Сбер» зафиксировал рекордную выдачу ипотеки в декабре
Саме цьому ми виграємо цю війну, бо ми вже майже рік як відмобілізувалися, а вони ще рік спланували жити в режимі мирного часу з гігантськими витратами на всі цивільні мега-проекти.
При цьому вони ще влазять в іпотеку рекордними темпами, а вона ніколи не буде повернута, що викличе крах банківської системи - приблизно такий як по вкладам сбербанку СРСР.
Додано: Сер 11 січ, 2023 09:58
Загнивают. А вы их госдолг видели?
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:12
Бачили. Брешуть. Множимо на 3,14.
Якщо серйозно, ми розуміємо, що в них ще є запас міцності. Але вони всеодно програють війну.
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:18
можно накинуть 20% (на войну)-в 2023 российский госдолг около 26-27 трлн.руб.
Объем ВВП России за III квартал 2022 г. составил в текущих ценах 36 трлн 828,8 млрд рублей. думайте сами
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я честно говоря офигеваю от побед и зрад в нашей войне... В Соледаре до активных боевых действий проживало до 12к населения) Сколько месяцев за него бои шли?
В тоже время возьмём Херсон - население около 300к было. Рашка что-то там прикинула и свалила на левый берег.
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:24
В точку -- можуть бути різні події та відбуватися різні явища.
Так от бутусови, прямі, а також інші висвітлюють оті різні події та явища, про які не йдеться з офіційних джерел))
Хайп? Зрада?
Я б пропонував поступити так: довести до громадян одну істину -- навіть якщо ворог просунеться до Дніпра (вздовж усієї річки), навіть зможе захопити Київ, то все одно Україна переможе у цій війні.
Тому що для орків зросте дуже логістичне плече, надзвичайно підвищиться тягар контролю та втримання захоплених територій, і, вважаю, зміниться якісно допомога Заходу.
Інша справа це руйнування від такого просування орків...
Але ж мова про перемогу-зраду.
Імхо. Пуйло веде тупікову гру. Його що перемоги, що поразки ведуть в глухий кут.
Тому він просто веде сам процес. Війни. І чим довше вона тягнеться, тим більше він "живе-царює".
Проблема тільки в тому, що така жуйка, поки влаштовує Захід.
Ну а Україна звичайно і здати території не може, і більш напружитися (все для фронту), я вже не знаю - чи не може, чи не хоче.
Коротше: то тривала АТО, тепер триває війна...
Всі звикають, все пристосовується.
До якогось якісного стрибка.
Або партнерів (наданням наступальної зброї), або пуйлом - застосуванням ЯЗ (що підштовхне партнерів до рішучих дій).
Тому пуйло просто тримає процес.
Ще коротше і прямо -- ключі в руках Заходу. І рано чи пізно він змушений буде перевести війну в іншу фазу, ніж то перемоги в орків, то в нас, і по колу.
Якщо б це так доводили офіційні джерела, то може б висвітлення проблем було б таким, що змушувало їх вирішувати.
А не сприймалося хайпом або зрадою оскільки є в противазі офіційному поданню.
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