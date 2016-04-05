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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3244324532463247
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:19

  Puente написав: ? Є наші ресурси і загальна ситуація на фронті - і є Генштаб , який все це відслідковує і планує , що і як далі діяти . Ви їм довіряєте ? Тоді якого ... ?

Але, нажаль, не каже всієї правди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:22

без разрушения гомеостаза обороны противника любое количество жертв и ресурсов, брошенных в наступление, сжигается зря.

У всіх відступах (навіть після нанесення величезних втрат противнику, як в нашому випадку) , включаючи прогнозований відхід від Сіверська та Бахмута, є один великий недолік: вийдуть люди (крім забутих десь в будівлях без стійкого зв'язку ) а озброєння винести/вивезти не вийде. Ну і поранені, які своїм ходом не йдуть...
Проте як є.
Майбутні перемоги попереду.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:24

  Дюрі-бачі написав:
  Puente написав: ? Є наші ресурси і загальна ситуація на фронті - і є Генштаб , який все це відслідковує і планує , що і як далі діяти . Ви їм довіряєте ? Тоді якого ... ?

Але, нажаль, не каже всієї правди.

Якщо генштаб почне вивішувати правду щодо своїх дій та планів , почне радитися з величезними стратегами з нашого та інших форумів, отоді потрібно буде тікати стрімко, якщо не збігли до цього часу)))
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:26

  Izya Cy написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Puente написав: ? Є наші ресурси і загальна ситуація на фронті - і є Генштаб , який все це відслідковує і планує , що і як далі діяти . Ви їм довіряєте ? Тоді якого ... ?

Але, нажаль, не каже всієї правди.

Якщо генштаб почне вивішувати правду щодо своїх дій та планів , почне радитися з величезними стратегами з нашого та інших форумів, отоді потрібно буде тікати стрімко, якщо не збігли до цього часу)))

Официальная инфа идёт с опозданием на несколько дней. Пока доступно только то, что пишут ТГ каналы. Авторы которых берут сведения из разных источников в т.ч. из вражеских помоек.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я просто пропоную зацінити стан "колективного розуму" в оркостані. Коли Притула і Стерненко знімаються на фоні сотень дронів, які зроблять бавовну по всій європейській частині педерації та йде крок за кроком наближення до повної мобілізації та закриття кордонів, то рашисти на повному серйозі обговорюють:

Как будут выглядеть новые пригородные вокзалы Москвы
https://realty.rbc.ru/news/63bd35789a79 ... m=newsfeed
Спрос на новостройки в Москве и Подмосковье вырос в декабре на треть
Наибольший рост числа сделок (сразу на 66%) аналитики отметили в Новой Москве
https://realty.rbc.ru/news/63bd7e7b9a79 ... m=newsfeed
Эксперты назвали самые популярные города для зимних путешествий по России
https://realty.rbc.ru/news/63bd70669a79 ... m=newsfeed
«Сбер» зафиксировал рекордную выдачу ипотеки в декабре
https://realty.rbc.ru/news/63bd17829a79 ... m=newsfeed
Саме цьому ми виграємо цю війну, бо ми вже майже рік як відмобілізувалися, а вони ще рік спланували жити в режимі мирного часу з гігантськими витратами на всі цивільні мега-проекти.
При цьому вони ще влазять в іпотеку рекордними темпами, а вона ніколи не буде повернута, що викличе крах банківської системи - приблизно такий як по вкладам сбербанку СРСР.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:58

  Denik написав:Я просто пропоную зацінити стан "колективного розуму" в оркостані. Коли Притула і Стерненко знімаються на фоні сотень дронів, які зроблять бавовну по всій європейській частині педерації та йде крок за кроком наближення до повної мобілізації та закриття кордонів, то рашисти на повному серйозі обговорюють:

Как будут выглядеть новые пригородные вокзалы Москвы
https://realty.rbc.ru/news/63bd35789a79 ... m=newsfeed
Спрос на новостройки в Москве и Подмосковье вырос в декабре на треть
Наибольший рост числа сделок (сразу на 66%) аналитики отметили в Новой Москве
https://realty.rbc.ru/news/63bd7e7b9a79 ... m=newsfeed
Эксперты назвали самые популярные города для зимних путешествий по России
https://realty.rbc.ru/news/63bd70669a79 ... m=newsfeed
«Сбер» зафиксировал рекордную выдачу ипотеки в декабре
https://realty.rbc.ru/news/63bd17829a79 ... m=newsfeed
Саме цьому ми виграємо цю війну, бо ми вже майже рік як відмобілізувалися, а вони ще рік спланували жити в режимі мирного часу з гігантськими витратами на всі цивільні мега-проекти.
При цьому вони ще влазять в іпотеку рекордними темпами, а вона ніколи не буде повернута, що викличе крах банківської системи - приблизно такий як по вкладам сбербанку СРСР.

Загнивают. А вы их госдолг видели?
CasseroleHead
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:12

  CasseroleHead написав:
  Denik написав:Саме цьому ми виграємо цю війну, бо ми вже майже рік як відмобілізувалися, а вони ще рік спланували жити в режимі мирного часу з гігантськими витратами на всі цивільні мега-проекти.
При цьому вони ще влазять в іпотеку рекордними темпами, а вона ніколи не буде повернута, що викличе крах банківської системи - приблизно такий як по вкладам сбербанку СРСР.

Загнивают. А вы их госдолг видели?

Бачили. Брешуть. Множимо на 3,14. :wink:
Якщо серйозно, ми розуміємо, що в них ще є запас міцності. Але вони всеодно програють війну.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:18

  CasseroleHead написав:
Загнивают. А вы их госдолг видели?


Согласно закону о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку в 2022 г. российский госдолг увеличится до 23,4 трлн руб. (в том числе внутренний достигнет 18,9 трлн руб., внешний – 4,5 трлн руб.) с 20,9 трлн руб.


можно накинуть 20% (на войну)-в 2023 российский госдолг около 26-27 трлн.руб.

Объем ВВП России за III квартал 2022 г. составил в текущих ценах 36 трлн 828,8 млрд рублей. думайте сами :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я честно говоря офигеваю от побед и зрад в нашей войне... В Соледаре до активных боевых действий проживало до 12к населения) Сколько месяцев за него бои шли?

В тоже время возьмём Херсон - население около 300к было. Рашка что-то там прикинула и свалила на левый берег.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:24

  Puente написав: Це війна - можуть бути різні події - все таки московія величезна країна з відповідними ресурсами . Це важко .

В точку -- можуть бути різні події та відбуватися різні явища.
Так от бутусови, прямі, а також інші висвітлюють оті різні події та явища, про які не йдеться з офіційних джерел))

Хайп? Зрада?
Я б пропонував поступити так: довести до громадян одну істину -- навіть якщо ворог просунеться до Дніпра (вздовж усієї річки), навіть зможе захопити Київ, то все одно Україна переможе у цій війні.
Тому що для орків зросте дуже логістичне плече, надзвичайно підвищиться тягар контролю та втримання захоплених територій, і, вважаю, зміниться якісно допомога Заходу.

Інша справа це руйнування від такого просування орків...
Але ж мова про перемогу-зраду.

Імхо. Пуйло веде тупікову гру. Його що перемоги, що поразки ведуть в глухий кут.
Тому він просто веде сам процес. Війни. І чим довше вона тягнеться, тим більше він "живе-царює".

Проблема тільки в тому, що така жуйка, поки влаштовує Захід.
Ну а Україна звичайно і здати території не може, і більш напружитися (все для фронту), я вже не знаю - чи не може, чи не хоче.

Коротше: то тривала АТО, тепер триває війна...
Всі звикають, все пристосовується.
До якогось якісного стрибка.
Або партнерів (наданням наступальної зброї), або пуйлом - застосуванням ЯЗ (що підштовхне партнерів до рішучих дій).
Тому пуйло просто тримає процес.

Ще коротше і прямо -- ключі в руках Заходу. І рано чи пізно він змушений буде перевести війну в іншу фазу, ніж то перемоги в орків, то в нас, і по колу.

Якщо б це так доводили офіційні джерела, то може б висвітлення проблем було б таким, що змушувало їх вирішувати.
А не сприймалося хайпом або зрадою оскільки є в противазі офіційному поданню.
detroytred
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