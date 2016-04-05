Додано: Сер 11 січ, 2023 10:24

Puente написав: Це війна - можуть бути різні події - все таки московія величезна країна з відповідними ресурсами . Це важко . Це війна - можуть бути різні події - все таки московія величезна країна з відповідними ресурсами . Це важко .

В точку -- можуть бути різні події та відбуватися різні явища.Так от бутусови, прямі, а також інші висвітлюють оті різні події та явища, про які не йдеться з офіційних джерел))Хайп? Зрада?Я б пропонував поступити так: довести до громадян одну істину -- навіть якщо ворог просунеться до Дніпра (вздовж усієї річки), навіть зможе захопити Київ, то все одно Україна переможе у цій війні.Тому що для орків зросте дуже логістичне плече, надзвичайно підвищиться тягар контролю та втримання захоплених територій, і, вважаю, зміниться якісно допомога Заходу.Інша справа це руйнування від такого просування орків...Але ж мова про перемогу-зраду.Імхо. Пуйло веде тупікову гру. Його що перемоги, що поразки ведуть в глухий кут.Тому він просто веде сам процес. Війни. І чим довше вона тягнеться, тим більше він "живе-царює".Проблема тільки в тому, що така жуйка, поки влаштовує Захід.Ну а Україна звичайно і здати території не може, і більш напружитися (все для фронту), я вже не знаю - чи не може, чи не хоче.По суті Україна (да й Захід) прийняли запропонований оркостаном формат. Як і з гібридною війною раніше.(Хоча може інакше й неможливо. Хз).Коротше: то тривала АТО, тепер триває війна...Всі звикають, все пристосовується.До якогось якісного стрибка.Або партнерів (наданням наступальної зброї), або пуйлом - застосуванням ЯЗ (що підштовхне партнерів до рішучих дій).Тому пуйло просто тримає процес.Ще коротше і прямо -- ключі в руках Заходу. І рано чи пізно він змушений буде перевести війну в іншу фазу, ніж то перемоги в орків, то в нас, і по колу.Якщо б це так доводили офіційні джерела, то може б висвітлення проблем було б таким, що змушувало їх вирішувати.А не сприймалося хайпом або зрадою оскільки є в противазі офіційному поданню.