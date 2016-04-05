Значить Херсон не представляє собою ніякої цінності (всьо украдєно до нас)
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:29
Значить Херсон не представляє собою ніякої цінності (всьо украдєно до нас)
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Фінансово вони просто йдуть до пекла
Дефіцит бюджету Росії зріс у грудні до рекордних $56 мільярдів, – Bloomberg Джерело:
А ще буде заборона імпорту Європою нафтопродуктів з 5 лютого.
А ще вони підійшли до виснаження традиційних джерел нафти, які заміняти планувати проектом Восток-ойл, який зараз нікому будувати бо зеки та інші, яких планувалося використовувати утилізовані на фронті...
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:29
1. Два и больше фронтов они не тянут. Поэтому освободили от своего присутствия Киевскую Черниговскую Сумскую Харьковскую области и Херсон (область остаётся под оккупацией)
2. После отхода из Херсона в русских пабликах начались упаднические настроения. Им нужна хоть какая то победа, даже бессмысленная, пусть ценой 100 тыс жизней.
3. Содержать зэков стоит денег, почему мы бы не сэкономить послав их на убой? Сомневаюсь что после могилизации их родственники получат выплаты. Там все настолько незаконно, что ни один судья не рискнёт стать на их сторону.
4. Пригожин положил глаз на соляные шахты Соледара
Четыре фактора сошлись воедино.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:32
Denik Звісно що їх економіка здохне, але накопичені ресурси дають змогу затикати дірки в бюджеті 23 і частково 24 років...
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:34
Вопрос не ко мне, я так понимаю, они надеятся завершить войну на каких то новых границах. Иначе наверное не продолжали бы. Сосредоточились бы на обороне того что уже есть.
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:38
Херсон був для орків плацдармом для можливого майбутнього наступу далі.
Соледар (Бахмуту) для нас укріпрайони, лінія оборони.
Тобто виходить, що пройти наш укріпрайон (на Донбасі) для них має більший пріоритет, ніж утримувати свій плацдарм (на півдні).
Ні кількість мешканців, ні пралки тут ні до чого.
Навіщо це оркам?
Отже Лісічанськом-Северодонецьком вони вже показали, що тупо м'ясом вони здатні продавлювати нашу оборону.
Мені здається, що справа у піарі контори вагнера...
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як на мене тут все просто. Задача генштабу - вести бойові дії. Чим менше виходить інформації назовні - тим для них краще. Комунікації з громадськістю - це не зовсім їхня задача, попри наявність прес-служб.
В журналістів задачі протилежні - поширбвати інформацію. І вони роблять це, часом в шкоду задачам генштаба. А враховуючи те, що журналісти в Україні(та й не тільки) дуже часто афільовані з конкретними політичними силами, то тим більше. Показовий випадок з Бутусовим(при всій повазі до нього) в Северодонецьку, коли він розказував байки, що начебто Зеленський особисто забороний пускати його туди.
Як на мене, будь-яку інформацію, навіть з джерела, яке раніше не дизінформувало, варто добре фільтрувати.
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дефіцит бюджета 22 року - 3 трильйони рублів. Ліквідна частина фонда нацблагосостоянія - порядка 7 трильйонів. Звісно, печатний станок і залишки коштів ще дадуть якийсь час протриматися, але війна - діло дороге.
Думаю, до кінця цього літа побачим в росії ріст заборгованостей.
Додано: Сер 11 січ, 2023 11:02
І що їм завадить перейти до режиму тиші, просто пєрєстать стрєлять та стати в глуху оборону та час від часу пускати ракети та безпілотники по інфраструктурі? Для цього не потрібно ні мобілізація, ні великий бюджет.
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