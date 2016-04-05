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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:04
sashaqbl написав:
Як на мене, будь-яку інформацію, навіть з джерела, яке раніше не дизінформувало, варто добре фільтрувати.
Так мова про масовий піпл.
Який куштує те, що бачить, що дають.
Навчити його фільтрувати набагато складніше, ніж запропонований мною рецепт-щеплення -- що б йому не давали, що б він не їв, він знає -- це дрібниці, метушня, перемога невідворотня.
Тому журналюги та політсили не зможуть хайпувати таким контентом. Бо це в очах пересічного є дрібницями з точки зору зрада-перемога.
А от привернути увагу до дійсно проблеми стане можливо.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:05
flyman написав:
І що їм завадить перейти до режиму тиші, просто пєрєстать стрєлять та стати в глуху оборону та час від часу пускати ракети та безпілотники по інфраструктурі? Для цього не потрібно ні мобілізація, ні великий бюджет.
ЗСУ, які цього року проведуть щонайменше 2 операції по деокупації: півночі Луганської і півдня Запорізької та Хеорсонської областей.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:11
flyman написав:
І що їм завадить перейти до режиму тиші, просто пєрєстать стрєлять та стати в глуху оборону та час від часу пускати ракети та безпілотники по інфраструктурі? Для цього не потрібно ні мобілізація, ні великий бюджет.
Ракети й безпілотники теж коштують грошей.
Навіть перейшовши до режиму тиші, вони просто трохи зменшать дефіцит бюджету, для відновлення економіки русні потрібні домовленості і хоча б часткове зняття санкцій.
Вартість житла в Москві з початку війни впала на 10% в рублях і на 20 в доларарах.
Оренда після оголошення мобілізації теж серйозно падає.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:19
І
sashaqbl написав: flyman написав:
І що їм завадить перейти до режиму тиші, просто пєрєстать стрєлять та стати в глуху оборону та час від часу пускати ракети та безпілотники по інфраструктурі? Для цього не потрібно ні мобілізація, ні великий бюджет.
Ракети й безпілотники теж коштують грошей.
Навіть перейшовши до режиму тиші, вони просто трохи зменшать дефіцит бюджету, для відновлення економіки русні потрібні домовленості і хоча б часткове зняття санкцій.
Вартість житла в Москві з початку війни впала на 10% в рублях і на 20 в доларарах.
Оренда після оголошення мобілізації теж серйозно падає.
І як довго загинатимуться під санкціями, напр., як Пн. Корея або Іран?
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flyman
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:24
flyman написав:
І як довго загинатимуться під санкціями, напр., як Пн. Корея або Іран?
Довго. Але щоб налагодити життя в умовах санкцій, потрібен час. Той самий Іран дрони штампує не просто так - в нього практично відсутні бойові літаки через санкції. А ефективність дронів, та й крилотих ракет в умовах посилення ПВО знижується.
Тому такий сценарій, на мою думку відтягне фінал, але не змінить його.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:29
flyman написав:
як довго загинатимуться під санкціями, напр., як Пн. Корея або Іран?
Корея на 100% залежить від допомоги Китаю. А на обхід санкцій Іраном дивилися крізь пальці. Якщо за обхід санкцій москалями таки включать вторинні санкції то економіці хана. І для цього, зокрема, потрібно журналістам постійно викривати схеми.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:33
Дюрі-бачі написав:
Denik Звісно що їх економіка здохне, але накопичені ресурси дають змогу затикати дірки в бюджеті 23 і частково 24 років...
Резерви в конвертованих валютах - заблоковані. Вся фінансова система рф трималася на тому, що 50% податків було від нафтогазового сектору. Ще імовірно 10-15% від вугілля, металів, деревини та мінеральних добрив. Ще десь 20% податків збиралося з торгівлі і транспорту імпортного краму за рахунок закупки якого і +- підтримувалася стала грошова маса. Тепер санкції врізали до половини податків з торгівлі і до 2/3 з нафтогазового сектору. Вугілля та метали теж поступово потрапляють під санкції і цьому не допоможуть навіть надвисокі ціни на вугілля, бо вони поступово падають, а фізично возити вугілля з портів Балтики та Архангельську-Мурманську фізично нікуди.
Зараз будумо мати ситуацію при якій в РФ буде кратно збільшуватися грошова маса, бо всі цивільні витрати вони лишили, податки не збираються, а треба фінансувати все, що пов'язано з війною + гігантські витрати на утримання окупованих територій зі зруйнованю інфраструкторою. Плюс - утримувати білорусь, яка повністю втратила можливість збирати податки (зате білорусь кажуть утримувати військові та кдбшники). В якийсь момент все просто вийде з-під контролю, а гроші з резервів підуть на вихід банків на зразок Райфайзену та ОТР, які нарешті мають зрозуміти, що в педерації буде кратна девальвація виданих кредитів.
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Denik
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:34
flyman написав:
І як довго загинатимуться під санкціями, напр., як Пн. Корея або Іран?
Вони не ведуть повномасштабну війну.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:38
Denik написав:
Резерви в конвертованих валютах - заблоковані
Розкажіть про це Китаю, Туркам, Ірану... які з радістю продають підсанкційні товари москалям за $. Тільки в рази дорожче.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:41
Denik написав:
В якийсь момент все просто вийде з-під контролю
Цілком з Вами згоден, але вийде значно пізніше, коли в резервах залишиться тільки всякий неліквід, скажімо акції на росбіржі, а гроші буде потрачено (120 млрд $), золото продано (ще 20-30 млрд. $)... Це ще від року до двох залежно від дії їх влади. Зокрема можна розтягнути процес повільно девальвуючи рубль, скажімо до 90 цього року.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 11 січ, 2023 11:48, всього редагувалось 3 разів.
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