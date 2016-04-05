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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:43
flyman написав:
:roll: І
sashaqbl написав: flyman написав:
І що їм завадить перейти до режиму тиші, просто пєрєстать стрєлять та стати в глуху оборону та час від часу пускати ракети та безпілотники по інфраструктурі? Для цього не потрібно ні мобілізація, ні великий бюджет.
Ракети й безпілотники теж коштують грошей.
Навіть перейшовши до режиму тиші, вони просто трохи зменшать дефіцит бюджету, для відновлення економіки русні потрібні домовленості і хоча б часткове зняття санкцій.
Вартість житла в Москві з початку війни впала на 10% в рублях і на 20 в доларарах.
Оренда після оголошення мобілізації теж серйозно падає.
І як довго загинатимуться під санкціями, напр., як Пн. Корея або Іран?
+100500.
Наша (ринкова цивілізована) помилка у тому, що ми орків намагаємося розглядати зі своїх стандартів.
Це груба помилка.
Це як у фільмі *Свой середине чужих, чужой среди своих* Кандинський (чи як його) не міг зрозуміти і задавав питання отому комісару -- як, чому, навіщо це тобі??!!
Нажаль тут не принято надавати, що там в орків. Тому не дам розгорнутої повної їх думки, а тільки витяг:
"Если человек воспитан исключительно на материальных ценностях, ему будет сложно вписаться в новую систему координат, которая выстраивается сейчас в России. Россия очень долго запрягает, очень долго перестраивается, но выход из этого морока наступит. Нужны будут действия, и те, кто не привыкли действовать и брать на себя ответственность, останутся балластом в России, будут выброшены и не смогут найти себя, будут переносить гигантские лишения."
___________________________________
Питання може бути лише в площині чи зможуть вони це зробити? Здатні чи ні? Побудувати в себе велику КНДР, Іран, ньюсовок.
Чого чекають-то Китай та Ко від оркостану?
Більшого розпродажу та підкорення накшалт КНДР...
Тобто фінансові й матеріальні справи пуйло планує вирішувати за рахунок переформатування оркостану та, коли прижме!!, підтримки отих Бріксів.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:49
Goodman написав: vitaliian написав:
4. Пригожин положил глаз на соляные шахты Соледара
что толку от них в военное время, когда все под огневим контролем ВСУ?
по плану бункерного орки раскатили губу на всю Украину, хотя взять не способны Соледар/Бахмут
по поводу ископаемых- чвк вагнера в 9 странах Африки (общее число наемников более 5000 , есть даже самолеты СУ24, СУ27)-Байдена это наконец то стало беспокоить (обещал заняться вопросом)
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:50
sashaqbl написав:
Дефіцит бюджета 22 року - 3 трильйони рублів. Ліквідна частина фонда нацблагосостоянія - порядка 7 трильйонів. Звісно, печатний станок і залишки коштів ще дадуть якийсь час протриматися, але війна - діло дороге.
Думаю, до кінця цього літа побачим в росії ріст заборгованостей.
Бюджет 2023 розраховувався з ціни на нафту 70 дол/бар, а по факту світить десь 40-45 (без урахування вартості транспортування з Балтики/Чорного до Індії/Китаю).
Доходи рахуються з перевищення ринкової ціни над "собівартістю" в 15 дол/бар. Таким чином доходи бюджету вони отримають вдвічі менші (включаючи розвал доходів з торгівлі) ніж планувалося.
Цифри такі федеральний бюджет 2023 в них 29 трлн. рублів видатки, 26 - заплановані доходи, грошова маса М1 - 41 трлн рублів, починаючи з лютого бюджет забезпечений доходами лише наполовину. Тобто потреба в ліквідних резервах виявиться десь в 1.5 трлн на місяць. Тобто всіх резервів фонду стане десь до червня, після цього лише друкарський верстат, при цьому грошова маса досягне десь 50 трлн і почнеться авральний відтік депозитів.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:55
Denik написав:
26 - заплановані доходи,
з них нафтогаз десь 15. Недовиконають на 7-8. ИМХО дефіцит навіть без зміни курсу долару буде всьго 10-12 трлн. за підсумками цього року, а зі зміною втиснуться в 9-10.
З різних фондів можна вижати 15 трлн. без зміни курсу і до 20 зі зміною.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:59
Denik написав: sashaqbl написав:
Дефіцит бюджета 22 року - 3 трильйони рублів. Ліквідна частина фонда нацблагосостоянія - порядка 7 трильйонів. Звісно, печатний станок і залишки коштів ще дадуть якийсь час протриматися, але війна - діло дороге.
Думаю, до кінця цього літа побачим в росії ріст заборгованостей.
Бюджет 2023 розраховувався з ціни на нафту 70 дол/бар, а по факту світить десь 40-45 (без урахування вартості транспортування з Балтики/Чорного до Індії/Китаю).
Доходи рахуються з перевищення ринкової ціни над "собівартістю" в 15 дол/бар. Таким чином доходи бюджету вони отримають вдвічі менші (включаючи розвал доходів з торгівлі) ніж планувалося.
Цифри такі федеральний бюджет 2023 в них 29 трлн. рублів видатки, 26 - заплановані доходи, грошова маса М1 - 41 трлн рублів, починаючи з лютого бюджет забезпечений доходами лише наполовину. Тобто потреба в ліквідних резервах виявиться десь в 1.5 трлн на місяць. Тобто всіх резервів фонду стане десь до червня, після цього лише друкарський верстат, при цьому грошова маса досягне десь 50 трлн і почнеться авральний відтік депозитів.
И в этой связи можно спокойно кататься на лыжах и загорать на пляжах. Они сами собой разваляться, исходя из вышесказанного. Мне давно говорили уважаемые люди, шо Путин это глубоко законспирированный агент влияния ФПК штатов. Походу пришло время якутских и Камчатских демократических республик!)
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:09
Дюрі-бачі написав:
Цілком з Вами згоден, але вийде значно пізніше, коли в резервах залишиться тільки всякий неліквід, скажімо акції на росбіржі, а гроші буде потрачено (120 млрд $), золото продано (ще 20-30 млрд. $)... Це ще від року до двох залежно від дії їх влади. Зокрема можна розтягнути процес повільно девальвуючи рубль, скажімо до 90 цього року.
Гроші та у них у всяких юанях-рупіях, ні з Китаю ні з Індії орки і так не можуть отримати потік товарів, адекватний потоку енергоносіїв, які спрямовані в ці країни. Збільшення імпорту готових товарів з Китаю просто зупинить і розвалить на росії залишки всіх збиральних підприємств (автомобілі, пральні машини, телефізори), які були зроблені західними компаніями.
Податків це все одно не додасть. Хіба що вагнерівцям, бюджетникам і пенсіонерам половину зарплат платити в юанях)))
Не говорячи вже про того, що різка витрата резервів в юанях та рупіях похитне економіки Китаю та Індії (там і так 120 млрд дол - дифіцит торгівлі товарами).
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:14
Denik написав:
Не говорячи вже про того, що різка витрата резервів в юанях та рупіях похитне економіки Китаю та Індії (там і так 120 млрд дол - дифіцит торгівлі товарами).
как раз выровняет его. Какая разница в чем учёт, главное баланс экспорт/импорт, а экспорт у Китая вырастет. Хоть и не сильно. РФ (в деньгах) не такой уж и большой рынок. Кошкины слезы.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:20
vitaliian написав:
Какая разница в чем учёт
Не учёт, а поступление СКВ.
Если условная Индия будет получать за свои товары рупии от Эрэфии, то это не так привлекательно, как получить СКВ.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:27
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:40
Denik написав:
Збільшення імпорту готових товарів з Китаю просто зупинить і розвалить на росії залишки всіх збиральних підприємств (автомобілі, пральні машини, телефізори), які були зроблені західними компаніями.
Саме так і відбувається, зокрема імпортують Москвичі за подвійну ціну.
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