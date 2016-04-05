vitaliian написав:проще говоря, тот кто покупает в Индии за рупии, получит за свою нефть тоже рупии
Речь о частном конкретном случае: эрэфия сбрасывает свои ЗВР, которые она отчасти хомячила в условной рупии. Пока эрэфия хомячила и потребности в них не было - Индия получала товары (нефть) по сути бесплатно. Рупию можно печатать и получать конкретные товары. Когда эрэфия вынуждена свои звр тратить, праздник для Индии закончился. Теперь необходимо забрать свои фантики, а предоставить конкретные товары.
В общем и в долгосроке все прекрасно, это взаимовыгодная торговля. В данный же конкретный период времени (сброс звр эрэфией) Индии скорее плохо , чем хорошо (в упрощённом виде, что наверное и имел ввиду Деник)
З.Ы. На мое хлопское не экономическое образование.
Дюрі-бачі написав:з них нафтогаз десь 15. Недовиконають на 7-8. ИМХО дефіцит навіть без зміни курсу долару буде всьго 10-12 трлн. за підсумками цього року, а зі зміною втиснуться в 9-10. З різних фондів можна вижати 15 трлн. без зміни курсу і до 20 зі зміною.
Не бачу я там 15-20 трильйонів. Станом на початок березня ЗВР становили 10 трильйронів(умовно ліквідна частина) і 11 - фонд національного благосостоянія. Про ФНБ Мішустін в вересні говорив, що там лишилося 7 ліквідних (але тоді ще дефіциту бюджету не було). Відповідно з врахуванням дефіциту зараз десь 4 трильйони. По ЗВР - ліквідна(умовно) частина - це в основному золото, юані та рупії. В Але тут є один ньюанс. На момент публікації(по даним банка расєї) золото було на піку(7.7 тис проти 4.2 на даний момент і 3-4 тис в середньому протягом 2022 року) через ті коливання курсу на початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, цифри мають бути сильно завищені, тому там буде десь біля 5-6 трильйонів. І це не рахуючи того, що ліквідність золота у великих обємах протягом короткого часу доволі умовна. Китай чи Індія можуть купити, звісно, але менше 25% дисконту не візьмуть. Тому фонди, на мою думку, не більше 8 трильойнів по теперішньому курсу.
Компанія L3Harris Technologies оголосила про отримання контракту від міноборони США на поставку ракетних систем VAMPIRE для України. Прототип системи VAMPIRE обрали для пакету міжнародної військової допомоги на 3 мільярди доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні. Компанія-виробник надіслала зразок цього озброєння Пентагону ще у квітні минулого року, однак про те, що Україна все-таки отримає VAMPIRE, у Білому домі повідомили в серпні 2022 року. https://mil.in.ua/uk/news/l3harris-otrymala-kontrakt-na-postavku-system-vampire-dlya-ukrayiny/
Відносно дешева система боротьби з мопедами. На пікап ставрять пускову для 70мм авіаційних НУРів, які за допомогою системи лазерного наведення APKWS стають керованими. Що цікаво, терміни поставки по цьому та деяким іншим контрактам ростягуються на весь наступний рік. Отже США не передбачають зниження інтенсивності бойових дій протягом цього року.
Foreign Policy: Турция с конца 2022 года поставляет Украине кассетные боеприпасы
В конце 2022 года Турция начала отправлять в Украину кассетные артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией.
По информации издания, речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions, DPICM). Их использование может позволить украинским военным эффективнее использовать артиллерийские орудия, поставляемые странами Запада, поскольку каждый такой снаряд смертоноснее осколочно-фугасных боеприпасов, запасы которых у украинских союзников начинают заканчиваться.
sashaqbl написав:Дефіцит бюджета 22 року - 3 трильйони рублів. Ліквідна частина фонда нацблагосостоянія - порядка 7 трильйонів. Звісно, печатний станок і залишки коштів ще дадуть якийсь час протриматися, але війна - діло дороге. Думаю, до кінця цього літа побачим в росії ріст заборгованостей.
Бюджет 2023 розраховувався з ціни на нафту 70 дол/бар, а по факту світить десь 40-45 (без урахування вартості транспортування з Балтики/Чорного до Індії/Китаю). Доходи рахуються з перевищення ринкової ціни над "собівартістю" в 15 дол/бар. Таким чином доходи бюджету вони отримають вдвічі менші (включаючи розвал доходів з торгівлі) ніж планувалося. Цифри такі федеральний бюджет 2023 в них 29 трлн. рублів видатки, 26 - заплановані доходи, грошова маса М1 - 41 трлн рублів, починаючи з лютого бюджет забезпечений доходами лише наполовину. Тобто потреба в ліквідних резервах виявиться десь в 1.5 трлн на місяць. Тобто всіх резервів фонду стане десь до червня, після цього лише друкарський верстат, при цьому грошова маса досягне десь 50 трлн і почнеться авральний відтік депозитів.
Ні. Просто обвалять курс до 100 і ніяких серйозних проблем в 2023 не буде. Під цей обвал надрукують рублів стільки, скільки треба. Такий "трюк" вже робили в 2014. Я думаю це найбільш реальний варіант.
МИД Казахстана не увидел проблемы в установке в Буче «юрты несокрушимости» – пункта обогрева и подзарядки устройств для местных жителей на случай российских ракетных ударов.
Ранее Мария Захарова назвала информацию об установке юрты «нанесением ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству», а РИА «Новости» посчитало юрту «антироссийской акцией».
В свою очередь, МИД Казахстана назвал установку юрту инициативой казахский предпринимателей, отметив, что в Казахстане живет украинская диаспора численностью до 300 тысяч человек: «Никакой проблемы в установлении юрты мы не видим. Установили, и дальше что? Юрта - это традиционное жилище кочевников. Оно легко собирается и переносится на новое место, экологически чистая. Наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало».
andrijk777 написав:Ні. Просто обвалять курс до 100 і ніяких серйозних проблем в 2023 не буде. Під цей обвал надрукують рублів стільки, скільки треба. Такий "трюк" вже робили в 2014. Я думаю це найбільш реальний варіант.
За вісім років війни інструктори з Великої Британії навчили близько 25 тис. наших офіцерів і солдатів, перебуваючи в Україні. Наразі ця робота перенесена у Велику Британію. До Нового року ми закінчуємо підготовку майже 10 тис. військових, а починаючи з 1 січня, ще 19 200 солдатів і офіцерів будуть навчені на території Великої Британії", - розповів Пристайко. https://lb.ua/society/2022/12/15/539298 ... tovku.html
Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, - Столтенберг “У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше", - підкреслив генсек НАТО. Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше", - сказав Столтенберг.
Торговля топливом за юани изменит мировой энергопорядок — о такой возможности сообщают аналитики Financial Times. КНР, как указывает издание, уже продолжительное время наращивает покупки нефти и газа из России, Ирана, Венесуэлы и ряда государств Африки именно за юани.
Си Цзиньпин на встрече с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива обозначил, что Китай готов рассчитываться за сырье в своей национальной валюте. Это, по мнению аналитиков FT, и обозначило «рождение нефтеюаня»..