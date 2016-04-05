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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3250325132523253>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:38

  vitaliian написав:
Торговля топливом за юани изменит мировой энергопорядок — о такой возможности сообщают аналитики Financial Times. КНР, как указывает издание, уже продолжительное время наращивает покупки нефти и газа из России, Ирана, Венесуэлы и ряда государств Африки именно за юани.

Ссылка только для подписчиков
https://www.ft.com/content/d34dfd79-113 ... 1086c922fa

Проблема в тому, що юань не є вільноконвертованою валютою. Звісно, є можливість торгівлі за юані в межах двостороннього торгового обміну, але не більше. Айфон за юані не купиш, хоч їх і збирають в Китаї.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:46

sashaqbl Чому б і ні: китайська компанія купує за долари, у Епла, продає за Юані москалям. Питання тільки курсу: скажім не 1 до 6, а 1 до 10 чи 12...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:sashaqbl Чому б і ні: китайська компанія купує за долари, у Епла, продає за Юані москалям. Питання тільки курсу: скажім не 1 до 6, а 1 до 10 чи 12...

Ну в цьому й різниця. За долари ти можеш купити все й всюди, і без жодних проблем. А за юані треба напрягтися.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:01

  vitaliian написав:
Торговля топливом за юани изменит мировой энергопорядок — о такой возможности сообщают аналитики Financial Times. КНР, как указывает издание, уже продолжительное время наращивает покупки нефти и газа из России, Ирана, Венесуэлы и ряда государств Африки именно за юани.

Си Цзиньпин на встрече с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива обозначил, что Китай готов рассчитываться за сырье в своей национальной валюте. Это, по мнению аналитиков FT, и обозначило «рождение нефтеюаня»..


Основні експортери нафти - вони ж основні імпортери їжі. А їжу у США/Бразилії/Аргентини/України/Автралії не купиш
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ні. Просто обвалять курс до 100 і ніяких серйозних проблем в 2023 не буде. Під цей обвал надрукують рублів стільки, скільки треба.
Такий "трюк" вже робили в 2014.
Я думаю це найбільш реальний варіант.

При різкому русі до курсу 100 депозити перетворяться в М1, а це дасть поштовх інфляції. Хтось почне скупати валюту за зняті рублі і це обвалить курс далі.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:15

  Denik написав:При різкому русі до курсу 100 депозити перетворяться в М1, а це дасть поштовх інфляції. Хтось почне скупати валюту за зняті рублі і це обвалить курс далі.

Ну от в кінці року з 60 до 70 обвалили, щоб зійшлись показники, повторять раз в квартал і жодних проблем.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:15

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Ні. Просто обвалять курс до 100 і ніяких серйозних проблем в 2023 не буде. Під цей обвал надрукують рублів стільки, скільки треба.
Такий "трюк" вже робили в 2014.
Я думаю це найбільш реальний варіант.

При різкому русі до курсу 100 депозити перетворяться в М1, а це дасть поштовх інфляції. Хтось почне скупати валюту за зняті рублі і це обвалить курс далі.

Немає ніяких проблем.
В 2014 році з 30 опустили курс до 60 і все було ок.
Звичайно що буде інфляція. Але втримати курс на 100 - проблем не має. Та і 120 можна зробили без проблем.
Повторюсь - це найлегший і провірений метод. Якщо буде жо.а з бюджетом його 100% використають.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:17

У Соледарі Донецької області ситуація критична, а кількість загиблих настільки велика, що "ніхто не рахує".

Джерело: видання CNN, яке поспілкувалося з військовослужбовцем 46 аеромобільної бригади ЗСУ

Деталі: З міркувань безпеки CNN не називає ім'я військового.

"Ситуація критична. Складна. Ми тримаємося до останнього", – розповів солдат 46 аеромобільної бригади, яка очолює боротьбу за утримання Соледара.

Військовослужбовець описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих.

"Ніхто вам не скаже, скільки є загиблих і поранених. Тому що ніхто не знає достеменно. Жодна людина. Ні в штабі. Ніде. Позиції беруться і здаються постійно. Те, що сьогодні було нашим будинком, завтра стає будинком "Вагнера". У Соледарі ніхто не рахує загиблих", – сказав він.

За словами військовослужбовця, станом на вечір 10 січня було незрозуміло, яку частину міста утримують росіяни.

"Ніхто точно не може сказати, хто куди перемістився і хто що утримує, тому що ніхто достеменно не знає. У місті є величезна "сіра зона", яку всі стверджують, що контролюють, але це порожні слова", - повідомив він.

За його словами, українці втратили багато військовослужбовців у Соледарі, але їхні лави поповнюються, оскільки бої за місто тривають.

"Особовий склад наших підрозділів оновився майже наполовину, більш-менш. Ми навіть не встигаємо запам'ятовувати позивні один одного (коли прибуває новий особовий склад – ред.)", – додав солдат.


https://edition.cnn.com/europe/live-new ... ws-1-10-23

Солдат зазначив, що вірить, що українське військове керівництво врешті-решт відмовиться від боротьби за Соледар, і запитав, чому вони цього досі не зробили. «Всі розуміють, що місто буде покинуте. Це всі розуміють», – сказав він. «Я просто хочу зрозуміти, в чому сенс [у битві будинок на будинок]. Навіщо вмирати, якщо ми все одно сьогодні-завтра його покинемо?»
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І ще одна думка. Потенціал вагнера за зеках дуже незначний. На росії всього 400 тис. зеків. Відкинувши з них старих, хворих, з повністю відшибленою головою, жінок та просто тих, хто не погодяться отримаємо базу для мобілізаціції десь до 100 тис.
При поточному рівні втрат вагнерівців до 250 чол на день вбитими + 500 поранені, хворі, та ті в яких скінчився строк на 6 місяцях, то їх "вистачить" на 4,5 місяця активних бойових дій. Враховуючи, що повідомлення про їх активне вербування почалися у вересні 2022 на моменті їх ресурс дуже близький до вичерпання.
Тобто 14 квадратних кілометрів Соледару вони може і візьмуть під контроль, а ось об Бахмут-зточаться остаточно..., хоча б тому, що він більший за Соледар десь в 3 рази та ще й розділений річкою.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Солдат зазначив, що вірить, що українське військове керівництво врешті-решт відмовиться від боротьби за Соледар, і запитав, чому вони цього досі не зробили. «Всі розуміють, що місто буде покинуте. Це всі розуміють», – сказав він. «Я просто хочу зрозуміти, в чому сенс [у битві будинок на будинок]. Навіщо вмирати, якщо ми все одно сьогодні-завтра його покинемо?»

Сенс у співвідношенні втрат 1:10 при оборонних боях в місті та в тому що наша арта при коригуванні вогню з дронів постійно мінусує напіврегулярні формування вагнерівців.
Denik
 
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