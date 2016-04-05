Додано: Сер 11 січ, 2023 14:17

У Соледарі Донецької області ситуація критична, а кількість загиблих настільки велика, що "ніхто не рахує".Джерело: видання CNN, яке поспілкувалося з військовослужбовцем 46 аеромобільної бригади ЗСУДеталі: З міркувань безпеки CNN не називає ім'я військового."Ситуація критична. Складна. Ми тримаємося до останнього", – розповів солдат 46 аеромобільної бригади, яка очолює боротьбу за утримання Соледара.Військовослужбовець описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих."Ніхто вам не скаже, скільки є загиблих і поранених. Тому що ніхто не знає достеменно. Жодна людина. Ні в штабі. Ніде. Позиції беруться і здаються постійно. Те, що сьогодні було нашим будинком, завтра стає будинком "Вагнера". У Соледарі ніхто не рахує загиблих", – сказав він.За словами військовослужбовця, станом на вечір 10 січня було незрозуміло, яку частину міста утримують росіяни."Ніхто точно не може сказати, хто куди перемістився і хто що утримує, тому що ніхто достеменно не знає. У місті є величезна "сіра зона", яку всі стверджують, що контролюють, але це порожні слова", - повідомив він.За його словами, українці втратили багато військовослужбовців у Соледарі, але їхні лави поповнюються, оскільки бої за місто тривають."Особовий склад наших підрозділів оновився майже наполовину, більш-менш. Ми навіть не встигаємо запам'ятовувати позивні один одного (коли прибуває новий особовий склад – ред.)", – додав солдат.Солдат зазначив, що вірить, що українське військове керівництво врешті-решт відмовиться від боротьби за Соледар, і запитав, чому вони цього досі не зробили. «Всі розуміють, що місто буде покинуте. Це всі розуміють», – сказав він. «Я просто хочу зрозуміти, в чому сенс [у битві будинок на будинок]. Навіщо вмирати, якщо ми все одно сьогодні-завтра його покинемо?»