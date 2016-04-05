Проблема в тому, що Бахмут вони таки намагаються оточити, щоб не штурмувати. Але загалом все логічно.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Проблема в тому, що Бахмут вони таки намагаються оточити, щоб не штурмувати. Але загалом все логічно.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:56
Несправедливий суд і втрата бійців. Чому закон про посилення покарання військових небезпечний для армії
По суті, цей закон виходить із презумпції, що наш боєць не мотивований, пішов воювати тільки тому, що його зловив військкомат і вручив повістку, і тепер йому ззаду потрібен такий собі "заградотряд", слава Богу, хоча б не у вигляді пострілу в спину, але у вигляді десятирічного терміну.
Юридично залишився один механізм, щоб невдалий закон не запрацював – це президентське вето.
Петиція до Володимира Зеленського з проханням про це в перший же день набрала 25 тисяч підписів.
"Ми говоримо про недолугий, помилковий закон від групи генералітету. І цей законопроєкт, на жаль, був ухвалений Радою поспішно, без дотримання належної процедури. Не було проміжку між першим і другим читанням"
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чим довше триває війна - тим більше таких бійців.
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