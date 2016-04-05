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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3250325132523253
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Тобто 14 квадратних кілометрів Соледару вони може і візьмуть під контроль, а ось об Бахмут-зточаться остаточно..., хоча б тому, що він більший за Соледар десь в 3 рази та ще й розділений річкою.

Проблема в тому, що Бахмут вони таки намагаються оточити, щоб не штурмувати. Але загалом все логічно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Проблема в тому, що Бахмут вони таки намагаються оточити, щоб не штурмувати. Але загалом все логічно.

Як каже мій командир: "можна ї..ти, а можна виї..ти".
Намагатися - не значить оточити. І зайнятий Соледар тут нічого не дасть - він задалеко.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:56

Несправедливий суд і втрата бійців. Чому закон про посилення покарання військових небезпечний для армії
https://life.pravda.com.ua/society/2023/01/11/252265/

По суті, цей закон виходить із презумпції, що наш боєць не мотивований, пішов воювати тільки тому, що його зловив військкомат і вручив повістку, і тепер йому ззаду потрібен такий собі "заградотряд", слава Богу, хоча б не у вигляді пострілу в спину, але у вигляді десятирічного терміну. 

Юридично залишився один механізм, щоб невдалий закон не запрацював – це президентське вето. 

Петиція до Володимира Зеленського з проханням про це в перший же день набрала 25 тисяч підписів.

"Ми говоримо про недолугий, помилковий закон від групи генералітету. І цей законопроєкт, на жаль, був ухвалений Радою поспішно, без дотримання належної процедури. Не було проміжку між першим і другим читанням"
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:По суті, цей закон виходить із презумпції, що наш боєць не мотивований, пішов воювати тільки тому, що його зловив військкомат і вручив повістку, і тепер йому ззаду потрібен такий собі "заградотряд", слава Богу, хоча б не у вигляді пострілу в спину, але у вигляді десятирічного терміну.

Чим довше триває війна - тим більше таких бійців.
Дюрі-бачі
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