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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3251325232533254>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Тобто 14 квадратних кілометрів Соледару вони може і візьмуть під контроль, а ось об Бахмут-зточаться остаточно..., хоча б тому, що він більший за Соледар десь в 3 рази та ще й розділений річкою.

Проблема в тому, що Бахмут вони таки намагаються оточити, щоб не штурмувати. Але загалом все логічно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Проблема в тому, що Бахмут вони таки намагаються оточити, щоб не штурмувати. Але загалом все логічно.

Як каже мій командир: "можна ї..ти, а можна виї..ти".
Намагатися - не значить оточити. І зайнятий Соледар тут нічого не дасть - він задалеко.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:56

Несправедливий суд і втрата бійців. Чому закон про посилення покарання військових небезпечний для армії
https://life.pravda.com.ua/society/2023/01/11/252265/

По суті, цей закон виходить із презумпції, що наш боєць не мотивований, пішов воювати тільки тому, що його зловив військкомат і вручив повістку, і тепер йому ззаду потрібен такий собі "заградотряд", слава Богу, хоча б не у вигляді пострілу в спину, але у вигляді десятирічного терміну. 

Юридично залишився один механізм, щоб невдалий закон не запрацював – це президентське вето. 

Петиція до Володимира Зеленського з проханням про це в перший же день набрала 25 тисяч підписів.

"Ми говоримо про недолугий, помилковий закон від групи генералітету. І цей законопроєкт, на жаль, був ухвалений Радою поспішно, без дотримання належної процедури. Не було проміжку між першим і другим читанням"
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:По суті, цей закон виходить із презумпції, що наш боєць не мотивований, пішов воювати тільки тому, що його зловив військкомат і вручив повістку, і тепер йому ззаду потрібен такий собі "заградотряд", слава Богу, хоча б не у вигляді пострілу в спину, але у вигляді десятирічного терміну.

Чим довше триває війна - тим більше таких бійців.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:35

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:При різкому русі до курсу 100 депозити перетворяться в М1, а це дасть поштовх інфляції. Хтось почне скупати валюту за зняті рублі і це обвалить курс далі.

Ну от в кінці року з 60 до 70 обвалили, щоб зійшлись показники, повторять раз в квартал і жодних проблем.


для 95.0% росіян курс взагалі не має значення-
мають значення тільки ціни на товари які ще залишились на складах

відомий пропагондон Дмитрий Губерниев питає про курс
шампунь коштує 800 рублів, (це було раніще 1-1,5 доллар)
офіційний курс 70рублів, а по ціні шампуня виходить 1 долар більше 400 (але це мало кого бентежить )
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:51

  prodigy написав:для 95.0% росіян курс взагалі не має значення-
мають значення тільки ціни на товари які ще залишились на складах


Саме так, вони не хомячать бакси, бо Америка ж ось-ось розвалиться, інфа 100% (Скабєєва сказала). :mrgreen:
В кого пристойні з/п, ті купують нерухомість (часто в іпотеку) та/або акції.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:00

  Дюрі-бачі написав:Чим довше триває війна - тим більше таких бійців.


Такі бійці не потрібні, їх варто замінити дронами - дешевше та надійніше.
Шо там Притула, армію дронів вже відправив на Соледар?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:01

111

Украина несет большие потери на фронте Бахмут-Соледар, быстро истощая силы нескольких бригад, отправленных туда в качестве подкрепления. Многие в Украине и на Западе предлагают отступить из Бахмута.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Также издание приводит мнение украинского военного, который считает, что россияне теряют меньше солдат в этих боях.

"Это не я, это царь Леонид придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для вас местности", - сказал один украинский военачальник в Бахмуте, имея в виду правителя Спарты, сражавшегося с Персидской империей при Фермопилах. "Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу русских. Если так будет продолжаться, мы можем закончиться".

Издание пишет, что западные и украинские официальные лица, а также военные и аналитики все больше беспокоятся о том, что Киев позволил втянуть себя в битву за Бахмут "на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями".

"Некоторые из военных говорят, что имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боеспособность украинских подразделений", - говорится в статье.
CasseroleHead
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:19

По ходу, пішли танки... тепер питання тільки в кількості.
Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі із Зеленським у Львові, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3392661
https://censor.net/ua/news/3392661/polscha_v_ramkah_mijnarodnoyi_koalitsiyi_peredast_ukrayini_rotu_tankiv_leopard_duda
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:для 95.0% росіян курс взагалі не має значення-

Курс має значення, але багато москалів накупували $ в березні по 120-150 і потім продали по 50, зараз думають що буде ще раз так..
Дюрі-бачі
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