Проблема в тому, що Бахмут вони таки намагаються оточити, щоб не штурмувати. Але загалом все логічно.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Проблема в тому, що Бахмут вони таки намагаються оточити, щоб не штурмувати. Але загалом все логічно.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:56
Несправедливий суд і втрата бійців. Чому закон про посилення покарання військових небезпечний для армії
По суті, цей закон виходить із презумпції, що наш боєць не мотивований, пішов воювати тільки тому, що його зловив військкомат і вручив повістку, і тепер йому ззаду потрібен такий собі "заградотряд", слава Богу, хоча б не у вигляді пострілу в спину, але у вигляді десятирічного терміну.
Юридично залишився один механізм, щоб невдалий закон не запрацював – це президентське вето.
Петиція до Володимира Зеленського з проханням про це в перший же день набрала 25 тисяч підписів.
"Ми говоримо про недолугий, помилковий закон від групи генералітету. І цей законопроєкт, на жаль, був ухвалений Радою поспішно, без дотримання належної процедури. Не було проміжку між першим і другим читанням"
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чим довше триває війна - тим більше таких бійців.
Додано: Сер 11 січ, 2023 15:35
для 95.0% росіян курс взагалі не має значення-
мають значення тільки ціни на товари які ще залишились на складах
відомий пропагондон Дмитрий Губерниев питає про курс
шампунь коштує 800 рублів, (це було раніще 1-1,5 доллар)
офіційний курс 70рублів, а по ціні шампуня виходить 1 долар більше 400 (але це мало кого бентежить )
Додано: Сер 11 січ, 2023 15:51
Саме так, вони не хомячать бакси, бо Америка ж ось-ось розвалиться, інфа 100% (Скабєєва сказала).
В кого пристойні з/п, ті купують нерухомість (часто в іпотеку) та/або акції.
Додано: Сер 11 січ, 2023 16:00
Додано: Сер 11 січ, 2023 16:01
Украина несет большие потери на фронте Бахмут-Соледар, быстро истощая силы нескольких бригад, отправленных туда в качестве подкрепления. Многие в Украине и на Западе предлагают отступить из Бахмута.
Об этом пишет The Wall Street Journal. Также издание приводит мнение украинского военного, который считает, что россияне теряют меньше солдат в этих боях.
"Это не я, это царь Леонид придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для вас местности", - сказал один украинский военачальник в Бахмуте, имея в виду правителя Спарты, сражавшегося с Персидской империей при Фермопилах. "Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу русских. Если так будет продолжаться, мы можем закончиться".
Издание пишет, что западные и украинские официальные лица, а также военные и аналитики все больше беспокоятся о том, что Киев позволил втянуть себя в битву за Бахмут "на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями".
"Некоторые из военных говорят, что имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боеспособность украинских подразделений", - говорится в статье.
Додано: Сер 11 січ, 2023 16:19
По ходу, пішли танки... тепер питання тільки в кількості.
Додано: Сер 11 січ, 2023 16:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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