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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3252325332543255>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:57

Дачникам

Плавні наші, ЛБЗ в цьому районі без змін.

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Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Командовать войной в Украине назначили Герасимова: генерал Суровикин понижен
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин.

Теперь Суровикин стал заместителем Герасимова.

Кровати переставляют ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Такі бійці не потрібні, їх варто замінити дронами - дешевше та надійніше.
Шо там Притула, армію дронів вже відправив на Соледар?


в тому то й суть, замість максимального нарощування дронів і т.д. ловлять по базарам / епіцентрам "добровольців", які зловлять інфаркт або порозбігаються після першої міни що впаде неподалік
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Але це їх проблеми. Думаю курс рубля точно буде 100+ в кінці 2023 року.


надіємось... весною/літом 2022 теж очікували по 200 за долар але вийшло навпаки
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:надіємось... весною/літом 2022 теж очікували по 200 за долар але вийшло навпаки

Можемо тільки подякувати москалям за долар по 50: ніякі санкції так не руйнують їх економіку як вони самі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://1zahid.com/info/ukrayina-ne-stane-chlenom-yes-poky-v-nij-perebuvayut-vijska-rf-zastupnyk-golovy-yevrokomisiyi/

Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території знаходяться російські війська.

Про це заявив в інтерв’ю DW у вівторок, 10 січня, заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:30

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Але це їх проблеми. Думаю курс рубля точно буде 100+ в кінці 2023 року.


надіємось... весною/літом 2022 теж очікували по 200 за долар але вийшло навпаки

Тоді ситуація була з десятком невідомих. Зараз простіше.
А загалом прогнози річ не безплатна, хочете "правдивий" прогноз - платіть гроші.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:31

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Але це їх проблеми. Думаю курс рубля точно буде 100+ в кінці 2023 року.


надіємось... весною/літом 2022 теж очікували по 200 за долар але вийшло навпаки

Фактично в них так і є.

Як в СРСР, на бумазі 63 копійки за доллар, а по факту 3-4-5 фубля за долар

Коли ТАЗ за ціною Audi, якщо брати офіційний курс, то явно, що фактичний курс значно вище офіційного
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:32

Злой одесит повідомив таке.

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Ну що ж, можу тоді і я сказати, що так,ще вчора ЛБЗ проходила західніше Соледара. Що в самому місті - мені невідомо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:33

  flyman написав:https://1zahid.com/info/ukrayina-ne-stane-chlenom-yes-poky-v-nij-perebuvayut-vijska-rf-zastupnyk-golovy-yevrokomisiyi/

Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території знаходяться російські війська.

Про це заявив в інтерв’ю DW у вівторок, 10 січня, заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Можна відмовитись від території. Тоді рос. війська вже будуть не на нашій території. :D :D
andrijk777
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