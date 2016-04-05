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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 січ, 2023 17:57
Плавні наші, ЛБЗ в цьому районі без змін.
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Hotab
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:01
Командовать войной в Украине назначили Герасимова: генерал Суровикин понижен
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин.
Теперь Суровикин стал заместителем Герасимова.
Кровати переставляют ...
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pesikot
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:20
fler написав:
Такі бійці не потрібні, їх варто замінити дронами - дешевше та надійніше.
Шо там Притула, армію дронів вже відправив на Соледар?
в тому то й суть, замість максимального нарощування дронів і т.д. ловлять по базарам / епіцентрам "добровольців", які зловлять інфаркт або порозбігаються після першої міни що впаде неподалік
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Letusrock
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:22
andrijk777 написав:
Але це їх проблеми. Думаю курс рубля точно буде 100+ в кінці 2023 року.
надіємось... весною/літом 2022 теж очікували по 200 за долар але вийшло навпаки
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Letusrock
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:27
Letusrock написав:
надіємось... весною/літом 2022 теж очікували по 200 за долар але вийшло навпаки
Можемо тільки подякувати москалям за долар по 50: ніякі санкції так не руйнують їх економіку як вони самі.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:28
https://1zahid.com/info/ukrayina-ne-stane-chlenom-yes-poky-v-nij-perebuvayut-vijska-rf-zastupnyk-golovy-yevrokomisiyi/
Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території знаходяться російські війська.
Про це заявив в інтерв’ю DW у вівторок, 10 січня, заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.
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flyman
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:30
Letusrock написав: andrijk777 написав:
Але це їх проблеми. Думаю курс рубля точно буде 100+ в кінці 2023 року.
надіємось... весною/літом 2022 теж очікували по 200 за долар але вийшло навпаки
Тоді ситуація була з десятком невідомих. Зараз простіше.
А загалом прогнози річ не безплатна, хочете "правдивий" прогноз - платіть гроші.
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andrijk777
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:31
Letusrock написав: andrijk777 написав:
Але це їх проблеми. Думаю курс рубля точно буде 100+ в кінці 2023 року.
надіємось... весною/літом 2022 теж очікували по 200 за долар але вийшло навпаки
Фактично в них так і є.
Як в СРСР, на бумазі 63 копійки за доллар, а по факту 3-4-5 фубля за долар
Коли ТАЗ за ціною Audi, якщо брати офіційний курс, то явно, що фактичний курс значно вище офіційного
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pesikot
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:32
Злой одесит повідомив таке.
Ну що ж, можу тоді і я сказати, що так,ще вчора ЛБЗ проходила західніше Соледара. Що в самому місті - мені невідомо.
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