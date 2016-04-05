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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:44
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fler
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:45
fler написав:
Дядя Петя, ты дурак?(с)
Там три дурака
Кто заявил, кто бросил ссылку и кто прокоментировал
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pesikot
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:48
Думаю, території там для відмазки.
Суди, антикорупційні заходи, ринкові умови, законність в рамках західної моделі суспільства...
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flyman
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:48
На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження
На це треба звернути серйозну увагу під час інтенсивних бойових дій у полях, бо морози будуть ще. На жаль, війська не забезпечені ні термохімічними, ні електричними грілками для рук та для ніг.
Міноборони на ці проблеми, звичайно, звернути увагу не встигло, зима як завжди прийшла раптово, тому, шановні волонтери, маємо зробити це самі. Під час інтенсивних бойових дій кожен боєць потребує спеціальних засобів для зігріву рук та ніг.
Так, багато хто для себе подбав, але витрата постійна, переїзди і відсутність централізованого постачання ускладнюють забезпечення. Також важливо забезпечити грілками операторів дронів - є зігрівачі для рук електричні, зручні для зігріву пальців.
Кожен воїн має отримати такі обігрівачі, витрата їх значна. Забезпечити треба усіх, бо після потепління знов можуть бути морози, кожен на фронті повиннн мати трохи засобів утеплення.
Юрій Бутусов
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jump
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Додано: Сер 11 січ, 2023 19:04
"Где контракты!?" Путин в истерике из-за санкций. Экономика России разваливается
Санкции не действуют, нет-нет, не действуют ... но контрактов нет
...
"Не гунди и не перечь,
А поди и обеспечь,
А не то в момент узнаешь,
Как башка слетает с плеч!"
(с)
Филатов гениально написал
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pesikot
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Додано: Сер 11 січ, 2023 19:20
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flyman
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Додано: Сер 11 січ, 2023 19:23
flyman написав:
Думаю, території там для відмазки.
Суди, антикорупційні заходи, ринкові умови, законність в рамках західної моделі суспільства...
Та там відмазок вагон і тележка. Головне бажання. Румунію ж прийняли, а вона не сильно далеко від України втекла.
Хоча це правда, з територіальними проблемами Україну в ЄС(і в НАТО) точно не візьмуть, це розуміють усі.
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andrijk777
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