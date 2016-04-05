Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки з міста Соледар і села Бахмутське, що біля нього. Фото датовані 1 серпня 2022 року та 10 січня 2023-го. На них видно, що абсолютні всі будівлі повністю знищені.
Denik написав:Взагалі багато що вказує на інтенсифікацію конфлікту (з нашого боку, через проблеми орків) навесні, можливо наприкінці весни:
ІМХО, навесні таки буде інтенсифікація з боку орків: - зараз почнеться черговий етап мобілізації, що дасть можливість попвнити резерви - частина чмобіків зараз проходять навчання на території росії та білоросії, що дасть можливість більш якісного їх застосування навесні - призначення Герасимова, бо попри те, що політична сторона - метання ві одного до іншого - виглядає поганенько, той таки Залужний вважає його кваліфікованим офіцером Якщо ж їхній наступ таки провалиться і в нас лишаться резерви - то це відкриє можливості для нашого контрнаступу.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 12 січ, 2023 10:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Не всім М1860, а тим хто має готовність до воєнної служби по категоріям А, Б, і В
ты не подпадаешь?
Вчера президентом России Владимиром [Пуйлом] было принято решение, для обеспечения подготовки ко второму этапу мобилизации, ввести запрет на выезд за границу для более чем четырёх миллионов человек, это дополнительно к тем восьми миллионам человек выезд для которых был закрыт ранее. Запрет начинает действовать с сегодняшнего дня. Подготовка ко второму этапу мобилизации идёт полным ходом. В ближайшее время список невыездных может быть существенно увеличен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Починаючи з 4 січня, російські війська почали переміщення військ у районі Веселого, Василівки та Токмака Запорізької області, посилюючи своє угруповання, що може свідчити про підготовку наступу та спробу взяти місто Оріхів. Таку думку висловив військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Машовець пояснив, що таким наступом окупанти намагатимуться вирішити два важливі для себе завдання: - відсунути вогневі позиції далекобійних українських засобів ураження, які здатні «пробивати» сухопутний коридор між Донбасом та Кримом (особливо на ділянці Бердянськ – Мелітополь (завдання-максимум); - зняти загрозу прориву українських сил у Мелітополь, принаймні найближчим часом (завдання-мінімум). https://vlasti.net/news/354950