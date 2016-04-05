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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3254325532563257
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:35

  sashaqbl написав:
  Denik написав:Взагалі багато що вказує на інтенсифікацію конфлікту (з нашого боку, через проблеми орків) навесні, можливо наприкінці весни:

ІМХО, навесні таки буде інтенсифікація з боку орків:
- зараз почнеться черговий етап мобілізації, що дасть можливість попвнити резерви
- частина чмобіків зараз проходять навчання на території росії та білоросії, що дасть можливість більш якісного їх застосування навесні
- призначення Герасимова, бо попри те, що політична сторона - метання ві одного до іншого - виглядає поганенько, той таки Залужний вважає його кваліфікованим офіцером

Теж погоджуюсь з цими думками.
А призначення герасимова вважаю головним маркером, що оркостан спробує змінити хід війни.
Здається мені, що таке призначення свідчить про наміри піти ва-банк.

Звідси і збільшення підтримки нас партнерами. Щоб змогли захиститися.
Але Райз і Ко турбуються, що цього замало і ризики мають місце; треба кількість та якість достатні для перемоги.

Практично копія ситуації річної давнини...
Надання зброї перед нападом.
Тільки зараз - перед наступом.
Наші запевнення у готовності дати відсіч.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:38

  detroytred написав:Практично копія ситуації річної давнини
абсолютно не копия. У РФ нет уже столько оружия и техники как год назад, Кроме того, бОльшая часть кадровой армии в земле или не боеспособна, а те кто сейчас воюют - отморозки принудительной мобилизации и зэки без боевого опыта. Герасимов не влияет ни на количество вооружения с техникой ни на качество подготовки живой силы. Бегун он может и хороший, но без ног. При безграничном мясо-потенциале, они несколько месяцев берут Бахмут и Соледар.

... взятие одного только Соледара обходится колоссальными жертвами как среди военнослужащих  Вооруженных сил РФ, так и бойцов ЧВК. Общее количество погибших с российской стороны при взятии Соледара, по оценке министерства обороны РФ, более десяти тысяч человек,  а со времени начала наступления на участке Соледар-Бахмут более двадцати тысяч человек. Более 60% погибших и раненых это бойцы ЧВК. Путин сказал,  что захват даже небольшого украинского города на сегодня это большая победа и отчитал участников совещания за промедление в достижении поставленных задач. Путин прямым текстом сказал, что ему плевать сколько «уголовников и ублюдков сдохнет» во время боевых действий и сколько останется калеками, главное достижение результата. Кого президент имел ввиду называя «уголовниками и ублюдками» он не уточнил, но сказано было в контексте обсуждения потерь российских ЧВК и армии. ...

Вчерашняя новость о замене одного ничего не решающего генерала на другого генерала, который уже практически десять месяцев ничего особо не решает,  это отчаянный шаг Путина. Речь конечно идёт о назначении командующим Объединённой группировкой войск начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и понижения до уровня плинтуса,  или заместителя, если угодно,  «армагеддона» Суровикина. Это символическое возвращение Герасимова из опалы в мясорубку. Накануне у Путина состоялся разговор с Герасимовым, который с середины марта прошлого года был фактически отстранен от участия в командовании СВО и лишь изображал бурную деятельность. Путин предложил Герасимову взять на себя командование войсками в зоне боевых действий и пообещал не вмешиваться и поддерживать решения принятые начальником Генштаба,  а также, при достижении поставленных задач,  обещал забыть неудавшийся блицкриг в начале войны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:46

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Практично копія ситуації річної давнини
абсолютно не копия. У РФ нет уже столько оружия и техники как год назад, Кроме того большая часть кадровой армии в земле или не боеспособна, а те кто сейчас воюют отморозки без боевого опыта.

Да. Ще і герасимов, а не (хто, тоді був).
Да й війська розгорнуті та знаходяться у бойовому зіткненні.
І т.д.))

Звичайно так буквально не треба сприймати "копію".
В чому саме "практично копія" я ж вказав.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:49

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:

Цей чувак несе такий брєд, що аж смішно слухати.

На якій конкретно хвилині "брєд, що аж смішно слухати"?
Чи ви "не читал, но осуждаю"?

Конкретно 6:45.
Причому доказів у нього нуль. Доказ - "я послухав Швеця". :D :D :D Геніальний чувак. Так впевнено вішає лапшу.

*Швеця я вже давно не слухаю. Підозрюю що він(Швець) відпрацьовує "чиюсь повістку", інакше не можна пояснити його кричущу необ'єктивність.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:50

  detroytred написав:В чому саме "практично копія" я ж вказав
имхо, ни в чём от слова вообще, не обижайтесь, я с уважением к вам отношусь. Год назад у РФ был реальный шанс взять Сумы, Чернигов и может что то ещё, просто окружив эти города, отрезав их от снабжения.

Сейчас же шанс выйти на админграницы Донецкой области значительно ниже. Не в последнюю очередь из за высоких потерь с их стороны. Ну и западное оружие прибывает и работает по накопительному принципу.

Волнами мобилизации они сами себе усложняют жизнь. Логистика не сильная сторона армии РФ, а чем больше ртов, тем нужно больше логистики. Полно видосов где мобики рассказывают, как их бросили в поле вообще без ничего. Больше мобиков = больше пленных и жмуров. Я вижу такую взаимосвязь.
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