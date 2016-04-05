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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:35
sashaqbl написав: Denik написав:
Взагалі багато що вказує на інтенсифікацію конфлікту (з нашого боку, через проблеми орків) навесні, можливо наприкінці весни:
ІМХО, навесні таки буде інтенсифікація з боку орків:
- зараз почнеться черговий етап мобілізації, що дасть можливість попвнити резерви
- частина чмобіків зараз проходять навчання на території росії та білоросії, що дасть можливість більш якісного їх застосування навесні
- призначення Герасимова, бо попри те, що політична сторона - метання ві одного до іншого - виглядає поганенько, той таки Залужний вважає його кваліфікованим офіцером
Теж погоджуюсь з цими думками.
А призначення герасимова вважаю головним маркером, що оркостан спробує змінити хід війни.
Здається мені, що таке призначення свідчить про наміри піти ва-банк.
Звідси і збільшення підтримки нас партнерами. Щоб змогли захиститися.
Але Райз і Ко турбуються, що цього замало і ризики мають місце; треба кількість та якість достатні для перемоги.
Практично копія ситуації річної давнини...
Надання зброї перед нападом.
Тільки зараз - перед наступом.
Наші запевнення у готовності дати відсіч.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:38
detroytred написав:
Практично копія ситуації річної давнини
абсолютно не копия. У РФ нет уже столько оружия и техники как год назад, Кроме того, бОльшая часть кадровой армии в земле или не боеспособна, а те кто сейчас воюют - отморозки принудительной мобилизации и зэки без боевого опыта. Герасимов не влияет ни на количество вооружения с техникой ни на качество подготовки живой силы. Бегун он может и хороший, но без ног. При безграничном мясо-потенциале, они несколько месяцев берут Бахмут и Соледар.
... взятие одного только Соледара обходится колоссальными жертвами как среди военнослужащих Вооруженных сил РФ, так и бойцов ЧВК. Общее количество погибших с российской стороны при взятии Соледара, по оценке министерства обороны РФ, более десяти тысяч человек, а со времени начала наступления на участке Соледар-Бахмут более двадцати тысяч человек. Более 60% погибших и раненых это бойцы ЧВК. Путин сказал, что захват даже небольшого украинского города на сегодня это большая победа и отчитал участников совещания за промедление в достижении поставленных задач. Путин прямым текстом сказал, что ему плевать сколько «уголовников и ублюдков сдохнет» во время боевых действий и сколько останется калеками, главное достижение результата. Кого президент имел ввиду называя «уголовниками и ублюдками» он не уточнил, но сказано было в контексте обсуждения потерь российских ЧВК и армии. ...
Вчерашняя новость о замене одного ничего не решающего генерала на другого генерала, который уже практически десять месяцев ничего особо не решает, это отчаянный шаг Путина. Речь конечно идёт о назначении командующим Объединённой группировкой войск начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и понижения до уровня плинтуса, или заместителя, если угодно, «армагеддона» Суровикина. Это символическое возвращение Герасимова из опалы в мясорубку. Накануне у Путина состоялся разговор с Герасимовым, который с середины марта прошлого года был фактически отстранен от участия в командовании СВО и лишь изображал бурную деятельность. Путин предложил Герасимову взять на себя командование войсками в зоне боевых действий и пообещал не вмешиваться и поддерживать решения принятые начальником Генштаба, а также, при достижении поставленных задач, обещал забыть неудавшийся блицкриг в начале войны.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:46
vitaliian написав: detroytred написав:
Практично копія ситуації річної давнини
абсолютно не копия. У РФ нет уже столько оружия и техники как год назад, Кроме того большая часть кадровой армии в земле или не боеспособна, а те кто сейчас воюют отморозки без боевого опыта.
Да. Ще і герасимов, а не (хто, тоді був).
Да й війська розгорнуті та знаходяться у бойовому зіткненні.
І т.д.))
Звичайно так буквально не треба сприймати "копію".
В чому саме "практично копія" я ж вказав.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:49
Schmit написав: andrijk777 написав: flyman написав:
Цей чувак несе такий брєд, що аж смішно слухати.
На якій конкретно хвилині "брєд, що аж смішно слухати"?
Чи ви "не читал, но осуждаю"?
Конкретно 6:45.
Причому доказів у нього нуль. Доказ - "я послухав Швеця".
Геніальний чувак. Так впевнено вішає лапшу.
*Швеця я вже давно не слухаю. Підозрюю що він(Швець) відпрацьовує "чиюсь повістку", інакше не можна пояснити його кричущу необ'єктивність.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:50
detroytred написав:
В чому саме "практично копія" я ж вказав
имхо, ни в чём от слова вообще, не обижайтесь, я с уважением к вам отношусь. Год назад у РФ был реальный шанс взять Сумы, Чернигов и может что то ещё, просто окружив эти города, отрезав их от снабжения.
Сейчас же шанс выйти на админграницы Донецкой области значительно ниже. Не в последнюю очередь из за высоких потерь с их стороны. Ну и западное оружие прибывает и работает по накопительному принципу.
Волнами мобилизации они сами себе усложняют жизнь. Логистика не сильная сторона армии РФ, а чем больше ртов, тем нужно больше логистики. Полно видосов где мобики рассказывают, как их бросили в поле вообще без ничего. Больше мобиков = больше пленных и жмуров. Я вижу такую взаимосвязь.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:56
vitaliian написав:
РФ ежедневно теряет $172 млн долларов из-за ограничения цен на нефть, — Bloomberg.
После 5 февраля, когда начнут работать другие санкции, ежедневные потери вырастут до $280 млн долларов в день.
По сути так развалили СССР.
"Так як СРСР" не буде.
В СРСР була планова економіка а в РФ - ринкова.
Ринок багато чого порішає в економічному плані.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 10:57
vitaliian написав:
При безграничном мясо-потенциале, они несколько месяцев берут Бахмут и Соледар.
В Луценка промайнуло дуже важливе зауваження -- раніше співвідношення арти було 10 до 1, а зараз 1 до 1
(що справді може бути, так як Успіх нещодавно вказував на ...)
До того ж Ви самі підкреслити боєздатні фахівці орків в землі, а зараз аля зеки та чмобіки.
І?
Вони саме зараз тиснуть дійсно укріплену лінію оборони - Соледар, Бахмут.
До якої ще підтягнули нашу 46-ту (десантну)...
Тобто недооцінка ворога.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:02
detroytred написав:
Тобто недооцінка ворога.
вот как они сами себя оценивают
Всё-таки, неизбежные исторические поражения и потери целых областей будут необходимы для отрезвления общества.
Когда хохол с единичными потерями берёт Харьковскую область, обработкой военных целей и манёвренной войной, без штурмов в лоб и разрушений, захватив сотни пленных, трофейных танков, бронированных машин, систем ПВО, БПЛА и иной техники..
когда хохол вообще без потерь и боя берёт 300-тысячный Херсон, единственный взятый за СВО областной центр, при помощи Зерновой сделки (запрет расширения плацдарма) и перерезания мостов (воспрещение коммуникаций и снабжения)..
— чтобы говорить хотя бы о паритете, не о победе, ВС РФ должны повторить то же самое: почти бескровный захват области с кучей пленных и трофеев, и захват областного центра без боя. Одессы, например. Или Харькова.
Но когда после поражения за поражением, тяжелого удара за тяжёлым ударом, оставлением десятков тысяч квадратных километров, кто-то радуется взятию городка на 10к довоенного населения с безумными потерями, тупому штурму в лоб — новые поражения просто жизненно необходимы. Пока охранителей не начнут вылавливать и вешать.
Потому что мало кто понимает, что последует за такими «победами» после тупых лобовых штурмов. Новые потери целых областей, целых регионов. Радоваться такому ведению войны со стороны РФ — это желать, чтобы она так воевала дальше. А это преступление.
И разговоры про котёл и окружение это ложь, РФ за войну не создала ни единого котла и всячески избегала окружения ВСУ, выдавливая их после нанесения ВС РФ чувствительных потерь, а то и откровенно отпуская ВСУ, как было при взятии Северодонецко-Лисичанской агломерации. Исключение — Мариуполь.
Те, кто молчат про Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон, Одессу, про бесчисленные разгромы и потери, про увязание в войне, но при этом раздувают пиррову победу с взятием руин ничтожного, жалкого Соледара, ответственны за все будущие потери и катастрофы при наступательных кампаниях Украины весной-осенью 2023. И не только.
Собственно, всё я написал ещё 13 декабря 2022, месяц назад:
«Российская артиллерия выпускает снарядов в 10 раз больше, чем украинская»!
Ага, а попадает в 10 раз реже. Итого эффективность ниже в 100 раз. Поэтому снаряды у РФ скоро закончатся, ВСУ поступит бронетехника, и начнётся украинская наступательная кампания по отжиму обширных российских территорий. А отвечать будет нечем.
И все, кто сейчас рассказывают про перемалывание укропов и великие победы под Соледаром и Бахмутом, будут виновны в этом в той же степени, что и дегенераты из АП, Совбеза и МО. Потому что замалчивают перерасход снарядов при никакой точности, дохлом их производстве и отсутствии мышления хотя бы на два шага вперёд.
На фото Чистый дегенератизм. Наконечники «Динамика» для артиллерии настолько дешёвые, что даже снизили бы стоимость этой атаки, не говоря о логистике и эффективности.
Долго так воевать РФ не позволят.
вам должно быть стыдно оценивать их выше.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 11:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:05
detroytred написав:
Да. Ще і герасимов, а не (хто, тоді був).
Він завжди був, посада в нього така. Чи ви думаєте, що якщо путін сказа що це не війна а сво, то керували кадирка та повар?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:08
vitaliian написав:
имхо, ни в чём от слова вообще, не обижайтесь, я с уважением к вам отношусь.
Без проблем!!!
Я залюбки сприймаю будь-яке хоч абсолютно заперечення моїх думок.
Бо на істину не претендував і не претендую.
Маєте повне право заперечувати.
Тільки вітаю це.
Я реагую лише на образи та брехню на особисту адресу! Особливо ті, які не мають підстав або аргументації))
І, як правило, йдуть у якості підсилення у дискусії.
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