Всё-таки, неизбежные исторические поражения и потери целых областей будут необходимы для отрезвления общества.



Когда хохол с единичными потерями берёт Харьковскую область, обработкой военных целей и манёвренной войной, без штурмов в лоб и разрушений, захватив сотни пленных, трофейных танков, бронированных машин, систем ПВО, БПЛА и иной техники..



когда хохол вообще без потерь и боя берёт 300-тысячный Херсон, единственный взятый за СВО областной центр, при помощи Зерновой сделки (запрет расширения плацдарма) и перерезания мостов (воспрещение коммуникаций и снабжения)..



— чтобы говорить хотя бы о паритете, не о победе, ВС РФ должны повторить то же самое: почти бескровный захват области с кучей пленных и трофеев, и захват областного центра без боя. Одессы, например. Или Харькова.



Но когда после поражения за поражением, тяжелого удара за тяжёлым ударом, оставлением десятков тысяч квадратных километров, кто-то радуется взятию городка на 10к довоенного населения с безумными потерями, тупому штурму в лоб — новые поражения просто жизненно необходимы. Пока охранителей не начнут вылавливать и вешать.



Потому что мало кто понимает, что последует за такими «победами» после тупых лобовых штурмов. Новые потери целых областей, целых регионов. Радоваться такому ведению войны со стороны РФ — это желать, чтобы она так воевала дальше. А это преступление.



И разговоры про котёл и окружение это ложь, РФ за войну не создала ни единого котла и всячески избегала окружения ВСУ, выдавливая их после нанесения ВС РФ чувствительных потерь, а то и откровенно отпуская ВСУ, как было при взятии Северодонецко-Лисичанской агломерации. Исключение — Мариуполь.



Те, кто молчат про Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон, Одессу, про бесчисленные разгромы и потери, про увязание в войне, но при этом раздувают пиррову победу с взятием руин ничтожного, жалкого Соледара, ответственны за все будущие потери и катастрофы при наступательных кампаниях Украины весной-осенью 2023. И не только.



Собственно, всё я написал ещё 13 декабря 2022, месяц назад: