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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 32563257325832593260>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:10

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

Цікаво, що сьогодні скажуть в новинах про місто... - якщо ще вчора про нього писали/говорили/показували не правдиву інформацію...
А можливо, так і потрібно... з запізненням у декілька днів озвучувати не добрі новини...
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:13

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:
  andrijk777 написав:Цей чувак несе такий брєд, що аж смішно слухати.

На якій конкретно хвилині "брєд, що аж смішно слухати"?
Чи ви "не читал, но осуждаю"?

Конкретно 6:45.
Причому доказів у нього нуль. Доказ - "я послухав Швеця". :D :D :D Геніальний чувак. Так впевнено вішає лапшу.

Хочете бачити документи з мокрими печатками?
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:14

  d44 написав:
  detroytred написав:Да. Ще і герасимов, а не (хто, тоді був).
Він завжди був, посада в нього така. Чи ви думаєте, що якщо путін сказа що це не війна а сво, то керували кадирка та повар?

Я вважаю, що тепер перемога або поразка безпосередньо!!! стане саме на ньому. Герасимова призначають безпосереднім! керівником.
Тому пуйло по суті "підставляє" свого близького.
З якого дива? Саме зараз, а не раніше-пізніше.
Бо не хоче віддавати лаври перемоги комусь. Бо тепер дуже впевнений.

Так само перед *північним вітром* усунули гіркіна...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:вам должно быть стыдно оценивать их выше.

Саме через такі оцінки ворога росіяни й втекли з півночі минулого року.
Але не варто забувати, що на той час в них було угрупування в 175 тис. В них банально не було достатньо живої сили, щоб здійснити заплановану операцію.
Зараз росія провела мобілізацію(кажуть, що біля 300 тис. мобілізували), за тиждень-другий почнеться друга мобілізація. Є інфа про друк 3-4 мільйонів повісток. Якщо вихлоп 10% - то це ще 400 тис. планують мобілізувати. А втрати в них які? за даними генштабу 110 тис. незворотніх втрат.
Звісно, в них є проблема з бронетехнікою, але в нас теж не на Бредлі і Абрамсах їздять.
По артилерії нема паритету. В росіян досі перевага в кількості стволів і кількості БК.
Те, що нам дають - не зовсім має накопичувальний ефект. Звісно, десь в якихось бригадах на білоруському кордоні щось і накопичуєтсья. Але підрозділи на південному сході несуть втрати. А далеко не завжди отримана зброя покриває втрати.
Тому ви можете тішити себе заявами Буданова і плачем воєнкорів. А можете подивитися правді в очі - попереду ще довга і важка війна.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:29

  Успіх написав:Цікаво, що сьогодні скажуть в новинах про місто... - якщо ще вчора про нього писали/говорили/показували не правдиву інформацію...
А можливо, так і потрібно... з запізненням у декілька днів озвучувати не добрі новини...

так ще три дні тому в ролику від З було про С - "це пастка", тобто було зрозуміло що
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:33

Ну от 3(три) год. тому вийшли ці новини - і далі мапу показують "стару"!
А я кажу, що ще на вчора - мапа змінилась не в кращу сторону для нас...
Нажаль :?
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:35

  flyman написав:
  Успіх написав:Цікаво, що сьогодні скажуть в новинах про місто... - якщо ще вчора про нього писали/говорили/показували не правдиву інформацію...
А можливо, так і потрібно... з запізненням у декілька днів озвучувати не добрі новини...

так ще три дні тому в ролику від З було про С - "це пастка", тобто було зрозуміло що

Так мали попідтягувати різну арту(в тому числі і нас) і дати пиз#ди вагнерівцям...
Але... маємо що маємо...
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:36

  flyman написав:
  Успіх написав:Цікаво, що сьогодні скажуть в новинах про місто... - якщо ще вчора про нього писали/говорили/показували не правдиву інформацію...
А можливо, так і потрібно... з запізненням у декілька днів озвучувати не добрі новини...

так ще три дні тому в ролику від З було про С - "це пастка", тобто було зрозуміло що

Як повар гуляв по печерах,вже зрозуміло було.Чого Баксик його там успішно не засолив :?: :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:40

Мовчати...

  sashaqbl написав:По артилерії нема паритету. В росіян досі перевага в кількості стволів і кількості БК.
Те, що нам дають - не зовсім має накопичувальний ефект

Отож!
А про бк - то...
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну от 3(три) год. тому вийшли ці новини - і далі мапу показують "стару"!
А я кажу, що ще на вчора - мапа змінилась не в кращу сторону для нас...

ІМХО, зараз найобєктивніша карта у вільному доступі - це DeepState.
Але вони будують свою карту значною мірою за рахунок геолокації фото і відео, які зявляються у відкритому доступі. Апід час бою, як правило, ніхто не викладає фото/відео. Тому оновлення й виходять із запізненням в пару днів.
sashaqbl
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