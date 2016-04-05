Додано: Чет 12 січ, 2023 11:26

vitaliian написав: вам должно быть стыдно оценивать их выше. вам должно быть стыдно оценивать их выше.

Саме через такі оцінки ворога росіяни й втекли з півночі минулого року.Але не варто забувати, що на той час в них було угрупування в 175 тис. В них банально не було достатньо живої сили, щоб здійснити заплановану операцію.Зараз росія провела мобілізацію(кажуть, що біля 300 тис. мобілізували), за тиждень-другий почнеться друга мобілізація. Є інфа про друк 3-4 мільйонів повісток. Якщо вихлоп 10% - то це ще 400 тис. планують мобілізувати. А втрати в них які? за даними генштабу 110 тис. незворотніх втрат.Звісно, в них є проблема з бронетехнікою, але в нас теж не на Бредлі і Абрамсах їздять.По артилерії нема паритету. В росіян досі перевага в кількості стволів і кількості БК.Те, що нам дають - не зовсім має накопичувальний ефект. Звісно, десь в якихось бригадах на білоруському кордоні щось і накопичуєтсья. Але підрозділи на південному сході несуть втрати. А далеко не завжди отримана зброя покриває втрати.Тому ви можете тішити себе заявами Буданова і плачем воєнкорів. А можете подивитися правді в очі - попереду ще довга і важка війна.